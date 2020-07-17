Поселят медведей в новые открытые вольеры в Новосибирском зоопарке

Место жительства медведей расширят и организуют смотровые площадки для посетителей. Это сделают в рамках концепции развития зоопарка до 2050 года.

Планируется сделать более комфортные вольеры для бурых и гималайских медведей

Новые вольеры построят в рамках концепции развития зоопарка до 2050 года.

Новосибирский зоопарк продолжает развивать инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

На первом этапе планируется сделать более комфортные вольеры для бурых и гималайских медведей. Место жительства медведей расширят, сделают открытыми и организуют смотровые площадки для посетителей.

В рамках концепции развития Новосибирский зоопарк ожидают и другие изменения. Так, разработчик российская компания Аква Лого Инжиниринг предложила зонировать территорию, обновить вольеры. Также в зоопарке ожидается прибытие новых видов животных, для которых потребуются новые вольеры: павильон для крупных приматов и комплекс для африканских животных.

Напомним, Новосибирский зоопарк возобновил работу после карантина. Однако администрация пожаловалась на низкий трафик.

Источник: runews24.ru