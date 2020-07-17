Могут начать штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей в России

Госдума рассмотрит на осенней сессии закон, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьёй об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, а также режим тишины ночью.

Анатолий Выборный

Анатолий Выборный рассказал, какое наказание могут ввести для злостных нарушителей тишины и других правил поведения в многоквартирном доме.

На осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьёй об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и другие правила, а также режим тишины ночью. Ко второму чтению документа законодатели обсудят механизм фиксации нарушений и размеры административных санкций, рассказал «Парламентской газете» один из авторов документа, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Парламентарий считает, что это может быть штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

— Анатолий Борисович, почему законодатели решили разработать закон, регулирующий права и обязанности соседей?

— Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несёт никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет. В итоге у нас нет единой системы, и поэтому у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации. Подготовленный законопроект устраняет эти недочёты.

Очень важно, что документ возлагает ответственность на собственника и за своих квартиросъёмщиков. Потому что они, зная об обязанности соблюдать определённые нормы, будут требовать это и от своих жильцов.

— То есть за нарушение тишины в доме, допустим, наказывать будут всё-таки собственника, а не квартиросъёмщика?

— Спрашивать с квартиросъёмщика крайней сложно — сегодня он живёт в помещении, завтра уже съехал. А собственник там зарегистрирован, его можно идентифицировать. Но на квартиросъёмщика можно воздействовать через того же собственника, который ему позвонит и скажет, что либо он выполняет правила, либо съезжает. Это будет гораздо эффективнее, чем если к жильцу станет стучаться сосед.

— Расскажите подробнее о правилах, которые нужно будет соблюдать соседям согласно законопроекту.

— Есть обязанность не нарушать требования к уровню шума в жилых помещениях, установленному СанПиНом. В дневное время это 55 децибел, в ночное — 45. В законопроекте прописано, что шумом «признаются звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения». Но нужно понимать, что нарушением тишины не будут считаться такие звуки как, например, плач ребёнка, звук шагов при ходьбе, либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ, которые связаны с обеспечением безопасности граждан.

Что касается соблюдения требований пожарной безопасности, то эти правила предусмотрены в законах и подзаконных нормативно-правовых актах. Например, недавно появился запрет на использование открытого огня в помещениях многоквартирных жилых домов. Наш законопроект, по сути, развивает эту тему.

— В законопроекте будет прописан период времени, в который нельзя шуметь?

— На мой взгляд, правильно, что федеральный законодатель определённые вещи делегирует региональным законодателям. В регионах в зависимости от наступления темноты и других местных особенностей будут устанавливать своё время. В Москве, например, нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра.

— Какой механизм фиксации нарушений будет установлен в документе?

— Мы пропишем общий тезис, но механизмы реализации этого тезиса опять же будут расшифровывать регионы. В каждом субъекте, скорее всего, будут свои подразделения, которые станут реагировать, проводить соответствующие экспертизы, проверки, фиксировать нарушения.

— А если рассматривать на примере Москвы?

— В Москве достаточно эффективно работает Жилищная инспекция, органы правопорядка, МЧС. Многие вопросы, думаю, будут в компетенции органов исполнительной власти.

— Какие штрафы, по вашему мнению, следует установить за несоблюдение требований?

— Мы отдельно внесём поправки в Кодекс об административных нарушениях. В московском КоАП за шум ночью предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан. Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации. Мы заинтересованы повысить уровень культуры добрососедства. Ведь по стране очень много конфликтов, ссор на почве закона о тишине, которые перерастают в побоища, нередко влекущие за собой уголовно-правовые последствия. Предлагаемые новеллы, думаю, станут неким «лекарством», чтобы эти споры больше не решались подобными способами.