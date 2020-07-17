Избивал девочку-инвалида и угрожал убить несколько лет подряд 75-летний сожитель ее бабушки

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Осужденный проживая с 14-летней потерпевшей и ее бабушкой, неоднократно наносил побои девочке-инвалиду и угрожал убийством

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 75-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2019 по февраль 2020 года в городе Троицк, осужденный проживая с 14-летней потерпевшей и ее бабушкой, неоднократно наносил побои девочке-инвалиду и угрожал убийством. Приговором суда каждому осужденному назначено наказание в виде наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.

Источник: Следком