Кто работал в Яндекс-такси и сколько в месяц заработали: можно ли получить 60 тысяч рублей в месяц таксисту в Бердске?

О чем молчат все: реальные заработки и комиссия в Яндекс-такси. Сколько можно заработать в месяц и что лучше: офис или такси? Делятся мнениями и опытом в соцсетях бердчане.

Сколько может зарабатывать водитель в Яндекс-такси?

На вопрос о подработке сейчас всегда есть простой ответ: такси. Для этого даже необязательно иметь свою машину – достаточно просто оставить заявку, что нужен корпоративный автомобиль. Со стороны в Яндекс-такси – одной из крупнейших компаний – все довольно просто и прозрачно: водишь такси, отдаешь комиссию и зарабатываешь деньги. О работе в Яндекс-Такси спросили 14 июля в Послушано Бердск: таксующих жителей просили поделиться опытом и рассказать все о работе водителем.

Тем не менее, как видно из комментариев. Ничего конкретного автору, вероятно, узнать не удалось. Все цифры были очень абстрактны, наибольшая конкретность внес автор, указавший, что знает тех, кто зарабатывает по 200 000 на Яндекс-Такси:

— Лично знаю парней которые по 200 тыс зарабатывают но пашут без выходных. Каждый день делают 35 заказов, — пишет Сергей Сергеев в комментариях подслушано Бердск.

— Аренда Соляриса — 1500. 700 смена. 500 топливо. При выполнении 35 заказов в день в Новосибирске — ты получаешь 7700. Из них нужно вычесть то, что я написал выше. Дальше думай сам, — пишет Антон Асташкин, однако откуда берутся цифры 7700 и прочие, неизвестно — никаких конкретных расчетов автор не предлагает. Однако можно ли сделать из этого какой-то вывод водителям?

Сама компания Яндекс-Такси говорит об очень быстром оформлении заявки, и в этом они ничуть не лукавят. Действительно, уже на следующий день водитель может начать зарабатывать. Требования небольшие: свое или арендованное авто, водительский стаж не менее 3 лет, возраст не менее 21 года. Машина должна быть относительно целой – что в трактовке Яндекса означает. Что должны присутствовать и работать 4 двери.

Также компания между строк пишет, что зарабатывать водитель сможет с первого дня – но только если заказ оплачивается наличными. Весь безнал сразу уходит на карту Яндекса, а водителю деньги выплачиваются уже потом, позже, в конце месяца или после отработки части комиссии.

Еще один подводный камень в Яндексе – комиссии, о чем на их сайте не указано ни одной цифры – лишь об их существовании. Простой пример: таксуя в Новосибирске 8 часов 5 дней в неделю (стандартный рабочий день в офисе), в среднем водитель зарабатывает 63 тысячи. На сайте Яндекс-Такси есть аккуратный счетчик по дням в неделю и часам, а цифры, получающиеся в итоге, просто чарующие – кто не хочет заработать 63 тысячи в месяц? Однако даже там написано, что все это без учета комиссии. А какова комиссия и где ее найти – никто не знает. По крайней мере Яндекс-Такси мыслит не настолько поверхностно, чтобы выдать эти знания простым смертным. Как гласит объявление, комиссию можно будет увидеть после оплаты клиентом первого заказа – посмотрите, дескать, сколько из этого ваше.

Найти значения комиссии не так легко –она складывается из комиссии собственно Яндекс-Такси и комиссии таксопарка. На сегодняшний день комиссия Яндекс-такси составляет 30% от заработанного, а кроме этого следует добавить комиссию в 5% от таксопарка, 20% НДС и фиксированную сумму за пользование приложением «Таксометр», которой почему-то совершенно нет в открытом доступе – может, не зря жители Бердска ищут ответов в Подслушано?

В любом случае, даже так комиссия за каждый заказ составляет 55%, а значит, работая 5 дней в неделю по 8 часов, водитель заработает в среднем 30 000 рублей – среднестатистическая зарплата офисного клерка.

Разумеется, если вам нравится «таксовать» и быть за рулем весь рабочий день, никакие минусы не будут важны, и тогда серьезным плюсом в Яндекс-Такси станет мгновенная регистрация и быстрый выход на работу.



