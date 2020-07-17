Маски и термометры на 1 млн рублей не были рассчитаны на население. Кому их привезли бизнесмены Китая в Бердск?

Представители китайского сообщества города Новосибирска предоставили помощь Бердску



26 июня представители китайского сообщества города Новосибирска ООО «Ювентус» и консультационного-правового центра «Сириус» направили средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн рублей для соцслужбы Бердска. Многие из наших читателей интересовались почему маски не направлены населению города и гражданам, нуждающимся в предоставлении услуг социальной поддержки.

Мы связались с директором МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения» Анной Владимировой и выяснили, что средства индивидуальной защиты: маски, защитные костюмы, инфракрасные термометры изначально были выделены для работников учреждений социального обслуживания, а не для населения.

— В договорах пожертвования о предоставлении помощи работникам четко указано. В Бердске работают порядка 200 сотрудников социальных учреждений. Весь город обеспечить масками невозможно тем более, что её нужно менять каждые 2 часа. У нас порядка 16 тыс. людей старше 65 лет. Я уже не говорю о 30 тыс. пенсионеров и прочее. Упаковка одноразовых салфеток стоит 700 рублей. Маска с клапаном — 180 р штука. Респиратор оценивается в 110 рублей, а он одноразовый. Термометр- 3500 рублей. Вещи очень дорогие. Сумма предоставления получилась приличная — 1 млн. рублей. Безусловно, защита нам нужна. Это подспорье очень хорошее. Мы работаем с населением почти наравне с медиками. Везде появляемся, так сказать на первом фронте, — рассказала Анна Павловна 16 июля.

Также Анна Владимирова отметила, что в случае, если средства закончатся, приобретение будет производиться на свои средства.

— Если что будем приобретать на свои средства. Никто ведь, пандемию не предугадывал. У нас лежали маски на всякий случай, но когда это нахлынуло, оказалось, что деньги то не заложены. Это всё стоит дорого, поэтому эта помощь была, как глоток воды,- упомянула Анна Павловна.

От представителей китайских сообществ на 1 млн. рублей соцслужбам Бердска поступили:

— Маски – 30000 шт;

— Нетканые полотенца (одноразовые салфетки)- 1500 шт;

— Маски с клапаном – 500 шт;

— Бесконтактные термометры – 20 шт;



— Одноразовые костюмы – 100 шт.