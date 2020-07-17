Работа в Бердске: срочно на зарплату в 27300 рублей ищет медсестру в инфекционный кабинет ЦГБ

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Медицинская сестра, инфекционный кабинет ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 27300

до 27300 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Медицинская сестра участковая ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 37700

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 22990

gtp@berdskadm.ru

Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала Кристалл,АНО СК от 20000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4 от 18000

до 20000 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Инженер по охране труда АО «БЭМЗ» от 25000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 17000

до 17000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Пескоструйщик АО «БЭМЗ» от 20000

до 25000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000

до 60000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Электрогазосварщик МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 17000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 9 «Теремок» от 15163

до 15163 8(38341) 47397

bsk_du09@mail.ru

Слесарь-инструментальщик 5 разряда Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 19000

до 19000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-программист АО «БЭМЗ» от 32000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Штамповщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 20000

до 30000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Педагог-психолог 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 26000

до 26000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-электроник АО «БЭМЗ» от 28000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер, инженер-сварщик АО «БЭМЗ» от 40000

до 40000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер, инженер-электромеханик (начальник бюро) Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-технолог металлообрабатывающего производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000 8(923) 2572710



Ведущий Инженер-технолог химического производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 26000

до 26000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Мастер участка Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 30000

до 30000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Мойщик посуды ИП Бутенко Е.А. от 15163

до 15500 8(913) 7737246

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 23000

8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Специалист, по работе с населением ООО УК «Прогресс» от 25000

до 25000 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций, производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 30000

до 30000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Повар 4 разряда-6 разряда ИП Бутенко Е.А. от 25000

до 25000 8(913) 7737246

Диспетчер автомобильного транспорта ООО «Астра Групп» от 20000

до 30000 8(913) 9131774



Главный бухгалтер, производство ООО «Астра Групп» от 40000

до 46000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Астра Групп» от 25000

до 30000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Транспортерщик ООО ПК «Кристалл» от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 18000

до 18000 8(38341) 29623



Арматурщик ООО ПК «Кристалл» от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК «Кристалл» от 26000

до 26000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» от 19000

до 19000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686



Уборщик производственных и служебных помещений ООО ПК «Кристалл» от 15500

до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МАДОУ № 25 от 35000

до 40000 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) высшей категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 20000

до 25000 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Медицинская сестра процедурной VITA МЦ ООО от 20000

до 20000 8(38341) 20250



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Токарь 5 разряда-6 разряда Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Дворник ООО ПК «Кристалл» от 15500

до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Главный Бухгалтер, главный бухгалтер бюджетного учреждения ГорСвет, МБУ от 43000

до 47000 8(38341) 32333

mbugorsvet@yandex.ru

Бухгалтер, по начислению заработной платы Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 17600

до 17600 8(38341) 22069

Бухгалтер МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 16000

до 17000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Младшая медицинская сестра по уходу за больными ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 23000

до 24000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Монтажник наружных трубопроводов ООО «Партнер-Строй» от 65000

до 65000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Изолировщик на термоизоляции ООО «Партнер-Строй» от 60000

8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Транспортировщик, (г.москва) ООО «Партнер-Строй» от 55000

до 57000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Маляр 4 разряда-6 разряда, по металлу ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Разнорабочий, оператор-сборщик ООО «Партнер-Строй» от 35000

8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 30000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 22000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500

до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Педагог дополнительного образования, «хореография» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163

8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Грузчик, оператор погрузо-разгрузочных работ ПГС-К,ООО от 20000

до 25000 8(913) 9391711

personal@solos.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сварщик ИП Гашников Александр Владимирович от 30000

до 30000 8(913) 9132121

alex@signalauto.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15163

8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Слесарь-ремонтник АО «Бердский хлебокомбинат» от 18000

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Слесарь-инструментальщик Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электрогазосварщик Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер по охране труда МКУ «ЦОД» от 23000

8(38341) 20110

mku_cod@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Механик гаража, автомеханик ООО «Магеллан» от 30000

до 30000 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Водитель автомобиля, автобус, права категории в, с, д «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 25000

до 25000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000

до 20000 8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Грузчик ООО «Верже» от 15200

8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Горничная, уборка номеров «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 22500

до 25000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Машинист экскаватора Рубин,ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник производства (на транспорте) ООО «Магеллан» от 40000

до 40000 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Механик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Разнорабочий ООО «БСК» от 25000

до 35000 8(383) 2380944

Разнорабочий ООО «БСК» от 25000

до 35000 8(383) 2380944

Бухгалтер ИП Голубев В.А. от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и немецкого языка МАОУ «Экономический лицей» от 19000

до 30000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и китайского языка МАОУ «Экономический лицей» от 20000

8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Пекарь Солди ООО от 25000

до 25000 8(913) 4752272

Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МАОУ «Экономический лицей» от 25000

до 40000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик, кладовщик с совмещением должности делопроизводителя. Бердский кирпичный завод, ООО от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Заведующий столовой МАОУ «Экономический лицей» от 35000

до 35000 8(38341) 23091



Уборщик территорий МБДОУ № 1 «Сибирячок» от 15163

до 15163 8(38341) 37034

bsk_du01@mail.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ «Экономический лицей» от 15000

до 25000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Повар детского питания МБОУ СОШ № 9 от 16000

до 16000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

до 15163 8(38341) 26656



Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15769

до 15769 8(38341) 30501

Сборщик обуви ООО ОБУВЬ РОССИИ от 18311

до 18311 8(38341) 30501

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Подсобный рабочий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163

до 15163 8(38341) 30501

Учитель (преподаватель) музыки и пения высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500

до 19500 8(38341) 41558

bsk_sh12@mail.ru

Санитарка (мойщица), санитарка в санаторий «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 18000

до 18000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Кладовщик, требуется помощник кладовщика. ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163

8(38341) 30201

Старший Полицейский Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000

до 35000 8(38341) 22069

Преподаватель (в начальной школе) высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500

до 19500 8(38341) 41558

bsk_sh12@mail.ru