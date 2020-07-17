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Работа в Бердске: срочно на зарплату в 27300 рублей ищет медсестру в инфекционный кабинет ЦГБ

08:40 17.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Более 100 вакансий от работодателей Бердска через Центр занятости населения на 16 июля 2020.

Работа в Бердске: срочно на зарплату в 27300 рублей ищет медсестру в инфекционный кабинет ЦГБ
Ищут медиков в ЦГБ в пандемию
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра, инфекционный кабинет ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 27300
до 27300		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинская сестра участковая ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 37700
до 37700		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала Кристалл,АНО СК от 20000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4 от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Инженер по охране труда АО «БЭМЗ» от 25000
до 25000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 17000
до 17000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Пескоструйщик АО «БЭМЗ» от 20000
до 25000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000
до 60000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000
до 60000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Электрогазосварщик МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 17000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 9 «Теремок» от 15163
до 15163		 8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
Слесарь-инструментальщик 5 разряда Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 19000
до 19000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-программист АО «БЭМЗ» от 32000
до 32000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Штамповщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 20000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Педагог-психолог 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 26000
до 26000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-электроник АО «БЭМЗ» от 28000
до 28000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер, инженер-сварщик АО «БЭМЗ» от 40000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер, инженер-электромеханик (начальник бюро) Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-технолог металлообрабатывающего производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Ведущий Инженер-технолог химического производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 26000
до 26000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Мастер участка Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Мойщик посуды ИП Бутенко Е.А. от 15163
до 15500		 8(913) 7737246
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 23000
до 25000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Специалист, по работе с населением ООО УК «Прогресс» от 25000
до 25000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Формовщик железобетонных изделий и конструкций, производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 30000
до 30000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар 4 разряда-6 разряда ИП Бутенко Е.А. от 25000
до 25000		 8(913) 7737246
Диспетчер автомобильного транспорта ООО «Астра Групп» от 20000
до 30000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Главный бухгалтер, производство ООО «Астра Групп» от 40000
до 46000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Астра Групп» от 25000
до 30000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Транспортерщик ООО ПК «Кристалл» от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Арматурщик ООО ПК «Кристалл» от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК «Кристалл» от 26000
до 26000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» от 19000
до 19000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО ПК «Кристалл» от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МАДОУ № 25 от 35000
до 40000		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) высшей категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 20000
до 25000		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Медицинская сестра процедурной VITA МЦ ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 20250
centrvita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Токарь 5 разряда-6 разряда Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Дворник ООО ПК «Кристалл» от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Главный Бухгалтер, главный бухгалтер бюджетного учреждения ГорСвет, МБУ от 43000
до 47000		 8(38341) 32333
mbugorsvet@yandex.ru
Бухгалтер, по начислению заработной платы Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 17600
до 17600		 8(38341) 22069
Бухгалтер МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 25000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 16000
до 17000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Младшая медицинская сестра по уходу за больными ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 23000
до 24000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Монтажник наружных трубопроводов ООО «Партнер-Строй» от 65000
до 65000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Изолировщик на термоизоляции ООО «Партнер-Строй» от 60000
до 60000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Транспортировщик, (г.москва) ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 57000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Маляр 4 разряда-6 разряда, по металлу ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разнорабочий, оператор-сборщик ООО «Партнер-Строй» от 35000
до 35000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 30000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 22000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Педагог дополнительного образования, «хореография» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163
до 15163		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Грузчик, оператор погрузо-разгрузочных работ ПГС-К,ООО от 20000
до 25000		 8(913) 9391711
personal@solos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сварщик ИП Гашников Александр Владимирович от 30000
до 30000		 8(913) 9132121
alex@signalauto.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Слесарь-ремонтник АО «Бердский хлебокомбинат» от 18000
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Слесарь-инструментальщик Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрогазосварщик Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер по охране труда МКУ «ЦОД» от 23000
до 25000		 8(38341) 20110
mku_cod@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Механик гаража, автомеханик ООО «Магеллан» от 30000
до 30000		 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Водитель автомобиля, автобус, права категории в, с, д «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 25000
до 25000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Грузчик ООО «Верже» от 15200
до 15200		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Горничная, уборка номеров «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 22500
до 25000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Машинист экскаватора Рубин,ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник производства (на транспорте) ООО «Магеллан» от 40000
до 40000		 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Механик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Разнорабочий ООО «БСК» от 25000
до 35000		 8(383) 2380944
Разнорабочий ООО «БСК» от 25000
до 35000		 8(383) 2380944
Бухгалтер ИП Голубев В.А. от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и немецкого языка МАОУ «Экономический лицей» от 19000
до 30000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и китайского языка МАОУ «Экономический лицей» от 20000
до 40000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Пекарь Солди ООО от 25000
до 25000		 8(913) 4752272
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МАОУ «Экономический лицей» от 25000
до 40000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик, кладовщик с совмещением должности делопроизводителя. Бердский кирпичный завод, ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Заведующий столовой МАОУ «Экономический лицей» от 35000
до 35000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Уборщик территорий МБДОУ № 1 «Сибирячок» от 15163
до 15163		 8(38341) 37034
bsk_du01@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ «Экономический лицей» от 15000
до 25000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Повар детского питания МБОУ СОШ № 9 от 16000
до 16000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15769
до 15769		 8(38341) 30501
Сборщик обуви ООО ОБУВЬ РОССИИ от 18311
до 18311		 8(38341) 30501
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Подсобный рабочий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163
до 15163		 8(38341) 30501
Учитель (преподаватель) музыки и пения высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500
до 19500		 8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
Санитарка (мойщица), санитарка в санаторий «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 18000
до 18000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Кладовщик, требуется помощник кладовщика. ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163
до 15163		 8(38341) 30201
Старший Полицейский Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000
до 35000		 8(38341) 22069
Преподаватель (в начальной школе) высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500
до 19500		 8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
Дворник «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 20000
до 20000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
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