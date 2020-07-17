Работа в Бердске: срочно на зарплату в 27300 рублей ищет медсестру в инфекционный кабинет ЦГБ

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинская сестра, инфекционный кабинет
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 27300
до 27300
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Медицинская сестра участковая
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 37700
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Инженер по защите информации
|Администрация г.Бердска
|от 25000
до 25000
|8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
|Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала
|Кристалл,АНО СК
|от 20000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ СОШ № 4
|от 18000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Инженер по охране труда
|АО «БЭМЗ»
|от 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 17000
до 17000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Пескоструйщик
|АО «БЭМЗ»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-конструктор
|АО «БЭМЗ»
|от 60000
до 60000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-конструктор
|АО «БЭМЗ»
|от 60000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Электрогазосварщик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 17000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУ № 9 «Теремок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
|Слесарь-инструментальщик 5 разряда
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 19000
до 19000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-программист
|АО «БЭМЗ»
|от 32000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Штамповщик
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 20000
до 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Педагог-психолог 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования
|БЭМЗ-Энергосервис, ООО
|от 26000
до 26000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-электроник
|АО «БЭМЗ»
|от 28000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер, инженер-сварщик
|АО «БЭМЗ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер, инженер-электромеханик (начальник бюро)
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-технолог металлообрабатывающего производства
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
|8(923) 2572710
|Ведущий Инженер-технолог химического производства
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 26000
до 26000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Мастер участка
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|БЭМЗ-Энергосервис, ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Мойщик посуды
|ИП Бутенко Е.А.
|от 15163
до 15500
|8(913) 7737246
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск»
|от 23000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Специалист, по работе с населением
|ООО УК «Прогресс»
|от 25000
до 25000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций, производство строительных материалов
|ООО «Астра Групп»
|от 30000
до 30000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар 4 разряда-6 разряда
|ИП Бутенко Е.А.
|от 25000
до 25000
|8(913) 7737246
|Диспетчер автомобильного транспорта
|ООО «Астра Групп»
|от 20000
до 30000
|8(913) 9131774
|Главный бухгалтер, производство
|ООО «Астра Групп»
|от 40000
до 46000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «Астра Групп»
|от 25000
до 30000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Транспортерщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
|Арматурщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО ПК «Кристалл»
|от 26000
до 26000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист компрессорных установок
|ООО ПК «Кристалл»
|от 19000
до 19000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО ПК «Кристалл»
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МАДОУ № 25
|от 35000
до 40000
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) высшей категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Медицинская сестра процедурной
|VITA МЦ ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 20250
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Дворник
|ООО ПК «Кристалл»
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Главный Бухгалтер, главный бухгалтер бюджетного учреждения
|ГорСвет, МБУ
|от 43000
до 47000
|8(38341) 32333
mbugorsvet@yandex.ru
|Бухгалтер, по начислению заработной платы
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 17600
до 17600
|8(38341) 22069
|Бухгалтер
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 16000
до 17000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Младшая медицинская сестра по уходу за больными
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 23000
до 24000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Монтажник наружных трубопроводов
|ООО «Партнер-Строй»
|от 65000
до 65000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Изолировщик на термоизоляции
|ООО «Партнер-Строй»
|от 60000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Транспортировщик, (г.москва)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
до 57000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Маляр 4 разряда-6 разряда, по металлу
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Разнорабочий, оператор-сборщик
|ООО «Партнер-Строй»
|от 35000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 30000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15165
до 22000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Педагог дополнительного образования, «хореография»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 15163
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Грузчик, оператор погрузо-разгрузочных работ
|ПГС-К,ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 9391711
personal@solos.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сварщик
|ИП Гашников Александр Владимирович
|от 30000
до 30000
|8(913) 9132121
alex@signalauto.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО
|от 15163
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 18000
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Слесарь-инструментальщик
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер по охране труда
|МКУ «ЦОД»
|от 23000
|8(38341) 20110
mku_cod@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Механик гаража, автомеханик
|ООО «Магеллан»
|от 30000
до 30000
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Водитель автомобиля, автобус, права категории в, с, д
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 25000
до 25000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Специалист по кадрам
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Грузчик
|ООО «Верже»
|от 15200
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Горничная, уборка номеров
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 22500
до 25000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Машинист экскаватора
|Рубин,ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник производства (на транспорте)
|ООО «Магеллан»
|от 40000
до 40000
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Механик
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Разнорабочий
|ООО «БСК»
|от 25000
до 35000
|8(383) 2380944
|Разнорабочий
|ООО «БСК»
|от 25000
до 35000
|8(383) 2380944
|Бухгалтер
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и немецкого языка
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 19000
до 30000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и китайского языка
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 20000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Пекарь
|Солди ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 4752272
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 25000
до 40000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик, кладовщик с совмещением должности делопроизводителя.
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Заведующий столовой
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 23091
|Уборщик территорий
|МБДОУ № 1 «Сибирячок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 37034
bsk_du01@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 15000
до 25000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Повар детского питания
|МБОУ СОШ № 9
|от 16000
до 16000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26656
|Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15769
до 15769
|8(38341) 30501
|Сборщик обуви
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 18311
до 18311
|8(38341) 30501
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Подсобный рабочий
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30501
|Учитель (преподаватель) музыки и пения высшей категории (класса)
|Школа 12,МБОУ СОШ
|от 19500
до 19500
|8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
|Санитарка (мойщица), санитарка в санаторий
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 18000
до 18000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Кладовщик, требуется помощник кладовщика.
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15163
|8(38341) 30201
|Старший Полицейский
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 24000
до 35000
|8(38341) 22069
|Преподаватель (в начальной школе) высшей категории (класса)
|Школа 12,МБОУ СОШ
|от 19500
до 19500
|8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
|Дворник
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 20000
до 20000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Работа в Бердске: срочно на зарплату в 27300 рублей ищет медсестру в инфекционный кабинет ЦГБ
08:40 17.07.2020
Более 100 вакансий от работодателей Бердска через Центр занятости населения на 16 июля 2020.
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