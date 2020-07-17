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В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха

08:55 17.07.2020 Фото: Бердский санаторий "Рассвет"
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Отдыхать с пользой для здоровья — важно вдвойне!

В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Летнее кафе на пирсе в «Рассвете» порадует любого

Уютные номера от экономкласса до люксов и апартаментов с полной комплектацией

В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Ресторан с большим разнообразием блюд и напитков
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Летнее кафе на пирсе
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
SPA-центр
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Тренажёрный зал, фитнес и йога
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Бассейн и сауна
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Смешанный лес с чистым воздухом
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Просторная территория с тропинками для прогулок и пробежек
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
ЭКОдеревня
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Детская игровая площадка
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Прокат лодок и велосипедов, настольный теннис, бадминтон и т.п.
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
Развлекательные мероприятия для детей и взрослых

Отдыхать — важно!
А отдыхать с пользой для здоровья — важно вдвойне!

Связаться с нашими менеджерами можно по тел.:

В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
89130069008 (доступен ватсап и телеграмм)
В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха
88002506919

До новых встреч в «Рассвете»

В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха

Источник: Раздел Бердского санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск

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