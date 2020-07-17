В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха

Уютные номера от экономкласса до люксов и апартаментов с полной комплектацией
Ресторан с большим разнообразием блюд и напитков
SPA-центр
Тренажёрный зал, фитнес и йога
Бассейн и сауна
Просторная территория с тропинками для прогулок и пробежек
ЭКОдеревня
Детская игровая площадка
Развлекательные мероприятия для детей и взрослых
Отдыхать — важно!
А отдыхать с пользой для здоровья — важно вдвойне!
Связаться с нашими менеджерами можно по тел.:
89130069008 (доступен ватсап и телеграмм)
88002506919
До новых встреч в «Рассвете»
Источник: Раздел Бердского санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск