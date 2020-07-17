В «Рассвете» есть все необходимое для спокойного и качественного отдыха

Отдыхать с пользой для здоровья — важно вдвойне!

Летнее кафе на пирсе в «Рассвете» порадует любого

Уютные номера от экономкласса до люксов и апартаментов с полной комплектацией









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Летнее кафе на пирсеSPA-центрТренажёрный зал, фитнес и йогаБассейн и саунаСмешанный лес с чистым воздухомПросторная территория с тропинками для прогулок и пробежекЭКОдеревняДетская игровая площадкаПрокат лодок и велосипедов, настольный теннис, бадминтон и т.п.Развлекательные мероприятия для детей и взрослых

Отдыхать — важно!

А отдыхать с пользой для здоровья — важно вдвойне!

Связаться с нашими менеджерами можно по тел.:









До новых встреч в «Рассвете»



Источник: Раздел Бердского санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск