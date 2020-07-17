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Образование

Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи

09:24 17.07.2020 Фото: pxhere.com
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Как говорил Фрэнсис Бэкон:  Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий.

Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи
Центр речи «Аристократ» — мы взращиваем будущих отличников

Центр речи «Аристократ» подготоавливает детей 5,6,7 лет в школу.

Мы обучаем чтению, письму, речи, занятия проходят в интересной форме, которая точно понравиться вашему ребенку. Играючи он научиться элементарным навыкам, которые помогут успешно проходить школьную программу на радость мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Центр речи «Аристократ» — мы взращиваем будущих отличников!

И как говорил Фрэнсис Бэкон:  Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий.

Поэтому не откладывайте обучение вашего малыша на будущее, начинайте развивать врожденные дарования с помощью ученых знаний в «Аристократе»!

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул.Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10

Источник: Раздел Центра речи Аристократ на сайте Весь Бердск

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