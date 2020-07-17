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Сабин Дюран — «Запомни меня навсегда» в Книжной долине

09:14 17.07.2020 Фото: Книжная долина
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Год назад у Лиззи погиб идеальный муж — верный, любящий, красивый. Но, когда она приезжает на место гибели, она находит записку от неизвестной женщины и букет цветов.

Сабин Дюран — «Запомни меня навсегда» в Книжной долине
Сама обложка с этим таинственным размытым шрифтом уже завораживает и интригует содержанием

Сабин Дюран — «Запомни меня навсегда»

Сама обложка с этим таинственным размытым шрифтом уже завораживает и интригует содержанием!


~ Год назад у Лиззи погиб идеальный муж — верный, любящий, красивый. Но, когда она приезжает на место гибели, она находит записку от неизвестной женщины и букет цветов.
Все тайное должно стать явным. За маской идеального мужа скрывался другой человек? А может он все еще жив?

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Работаем без выходных и перерывов
 с 9:00 до 20:00

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Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск

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