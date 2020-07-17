Год назад у Лиззи погиб идеальный муж — верный, любящий, красивый. Но, когда она приезжает на место гибели, она находит записку от неизвестной женщины и букет цветов.

Сама обложка с этим таинственным размытым шрифтом уже завораживает и интригует содержанием

Сабин Дюран — «Запомни меня навсегда»

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Сама обложка с этим таинственным размытым шрифтом уже завораживает и интригует содержанием!



~ Год назад у Лиззи погиб идеальный муж — верный, любящий, красивый. Но, когда она приезжает на место гибели, она находит записку от неизвестной женщины и букет цветов.Все тайное должно стать явным. За маской идеального мужа скрывался другой человек? А может он все еще жив?

Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск