17.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира

13:36 17.07.2020 Фото: Открытые источники
1

Раньше Светлана жила обычной жизнью в Одессе, растила дочь и помогала с воспитанием внука.

60 летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира
Многим и не снилось иметь такую внешность в 60 лет

60-летняя Светлана Гасс является обладателем титула самой красивой бабушки в мире и победителем конкурса Mrs Grandma Globe Universe, который проходил в Болгарии. Теперь уже знаменитая бабушка Светлана работает с лучшими модельными агентствами по всему миру. Так же после первой победы женщина получила титул «Мисс Трансконтиненталь Классик», в Атланте.

Раньше Светлана жила обычной жизнью в Одессе, растила дочь и помогала с воспитанием внука. Сейчас же она является руководителем салона красоты, где устраивает бесплатные акции по преображению пенсионерок, возвращая им веру в себя и помогая становиться еще красивее.

60 летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира
Сексуальная бабушка даст фору 20 летним девчонкам
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А на сколько выглядит ваша бабушка? Моложе своих лет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр Хальзов
14:30 17-07-2020
36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр Хальзов
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:17 17-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита
14:16 17-07-2020
Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита
Грант в 19 млн рублей на психологическую помощь и обучение малообеспеченных семей получила Новосибирская область
14:15 17-07-2020
Грант в 19 млн рублей на психологическую помощь и обучение малообеспеченных семей получила Новосибирская область
Как защитить квартиру от воров-домушников в летний сезон отпусков?
14:00 17-07-2020
Как защитить квартиру от воров-домушников в летний сезон отпусков?
Обязанности мэра Бердска до 1 августа будет исполнять Владимир Захаров
14:00 17-07-2020
Обязанности мэра Бердска до 1 августа будет исполнять Владимир Захаров
По наследству будут переходить "красивые" автомобильные номера с 1 января 2022 года
13:51 17-07-2020
По наследству будут переходить
БердскЦена строительства новой бани в Бердске за 15 млн рублей увеличилась в разы, а сроки открытия перенесены из-за коронавируса
13:45 17-07-2020
Цена строительства новой бани в Бердске за 15 млн рублей увеличилась в разы, а сроки открытия перенесены из-за коронавируса
Назначат врио главы Хабаровского края в самое ближайшее время, заявил Трутнев
13:40 17-07-2020
Назначат врио главы Хабаровского края в самое ближайшее время, заявил Трутнев
60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира
13:36 17-07-2020
60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира