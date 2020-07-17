Грант в 19 млн рублей на психологическую помощь и обучение малообеспеченных семей получила Новосибирская область

В рамках проекта в регионе планируется создать на базе комплексных центров социального обслуживания населения площадки, где безработные родители смогут получить социально-психологическую помощь и освоить новые навыки.

Разработана специальная программа «Семейные выходные», позволяющая с помощью психологов восстановить отношения между родителями и детьми

Новосибирская область вошла в число победителей конкурса и получила грант на сумму 19 млн рублей на развитие эффективных практик с целью улучшения социальных условий жизнедеятельности детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грант предоставлен организатором конкурса – Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках разработанного министерством труда и социального развития Новосибирской области проекта в регионе планируется создать на базе комплексных центров социального обслуживания населения площадки, где безработные родители смогут получить социально-психологическую помощь и освоить необходимые навыки для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного дела. Новые возможности использования социального контракта – обучение, профессиональное переобучение для получения работы по другой профессии, повышение квалификации, трудоустройство, покупка инструментов для самозанятых профессионалов, помощь в организации индивидуального предпринимательства – позволяют рассматривать эту меры поддержки в качестве приоритетной в данном направлении.

В продолжении темы занятости на базе Агентства развития социальной политики запланировано формирование и запуск цифровой биржи труда для детей из малоимущих семей. Дополнительно для подростков на базе организаций социального обслуживания создадут профориентационные площадки, а также адаптивный ресурсный центр инженерного образования, где среди изучаемых предметов особое внимание будет уделяться цифровым технологиям.

С целью формирования благоприятного климата в семье разработана специальная программа «Семейные выходные», позволяющая с помощью психологов восстановить отношения между родителями и детьми и выстроить необходимые коммуникации. Программа будет реализовываться специалистами подведомственного министерству центра «ВСЕКАНИКУЛЫ».

Источник: nso.ru