Как мэр Евгений Шестернин будет контролировать заморозку строительства мусорки около кладбища Бердска и почему решил, что действующую нужно ликвидировать. Запрос

Главе Бердска выслали 19 вопросов. Так же ему задан вопрос: насколько члены общественной палаты уполномочены делать судьбоносные выводы для горожан — по действующей свалке Бердска. На основании чего члены решили, что полигон ТКО необходимо закрыть?

Новый полигон ТКО появится около Бердска в 2021 году

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» сегодня, 17 июля, отправила два запрос по результатам совещания в правительстве Новосибирской области. По итога встречи 16 июля бердчан известили, что стройка полигона ТКО временно остановлена и после проведения экологической экспертизы проекта полигона ее результаты доведут до граждан. А контроль над заморозкой поручили местной власти. Не ясно, какие это органы МС, если свалка расположена на земле Искитимского района, не ясно, и кто будет контролировать. По всем данным, власть Бердска в данной ситуации не имеет никакого отношения в контролю и извещению общественности. И выяснилось, что общественная палата Бердска (пусть даже там и есть члены, которые ранее имели отношение в природе) может докладывать (!) министру ЖКХ — что якобы действующий полигон Бердска — морально устарел и его нужно ликвидировать.

Уважаемый Евгений Анатольевич,

Просим вас ответить на несколько вопросов

По заявлению министра МинЖКХ НСО Дениса Архипова http://www.nso.ru/news/42050 от 16 .07.2020 строительство полигона ТКО в Искитимском районе около с. Маяк в настоящее время не ведется. Имеет ли какое-либо влияние администрация Бердска на запрет и контроль по данному объекту? Вы обращались к главе Искитимского района учесть мнение общественности Бердска по будущему полигону ТКО, который расположен на границе с Бердском? Когда и в каком виде/способе? Просим предоставить копию – письма/требования/обращения. Вы сами лично выезжали на данный строящийся полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района? Как лично вы оцениваете наличие полигона ТКО около кладбища, аэродрома, СНТ, жилых Микрорайонов Бердска? «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль», заявил министр Архипов. Данное распоряжение относится только к органам местного самоуправления Искитимского района? Или Бердска тоже? Если к Бердску тоже, то каким образом администрация Бердска будет контролировать данное распоряжение? Будет ли и как часто проводится визуальный осмотр объекта – то есть будут ли рейды на объект в с.Маяк Искитимского района – на место будущего полигона? Кто будет – какие специалисты — будут выезжать? По какому графику? Если проверок с выездом на место не будет – то каким способом или каким методом вы будете контролировать, что работы по строительству дороги и гаража не ведутся в июле, августе, сентябре 2020 года? «Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор», заявил министр Архипов. За чей счет проводится государственная экологическая экспертиза данного объекта? Какое участие в оплате данной экспертизы принимает администрация Бердска? Сколько дней/месяцев/лет делается подобная экспертиза, исходя из опыта по иным объектам в Бердске? Или — же сколько времени на экспертизу отводит ООО «Полигон»? «Заключение государственной экологической экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве», заявил министр Архипов. Каким методом/способом вы будете доводить результаты до общественности? В каком виде – публичные слушания (в каком населенном пункте), в виде размещения информации на сайте http://berdsk.nso.ru/, в печатном виде в СМИ – название СМИ просим сообщить, если как то иначе, просим указать метод/способ и срок проведения/извещения после того, как экспертиза будет готова. «Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован», заявил 16 июля 2020 года министра Архипов. Просим предоставить копию документа, в котором зафиксировано, что именно так и происходит и на основании каких фактов? Просим назвать имена конкретных специалистов администрации Бердска, которые выезжали на место ведения строительства дороги и гаража. Выходила ли администрация Бердска с предложением к министерству ЖКХ Новосибирской области о строительстве в с.Маяк полигона ТКО? Назовите дату такого обращения? Просим предоставить копию обоснования со стороны администрации Бердска необходимости строительства полигона ТКО в с.Маяк? «Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ. Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО», заявил министр Архипов 16 июля 2020 года http://www.nso.ru/news/42050. Вопрос — с какого времени общественная плата является экспертом по вопросу деятельности полигона ТКО на территории Бердска? В каком положении/документе/уставе Общественной палаты Бердска или города Бердска есть положение /пункт, что умозрительные выводы общественной палаты Бердска являются необходимыми для принятия судьбоносных решений для всех жителей Бердска? Просим предоставить копию заключения \протокола совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, на основании которого представлена информация в министерство ЖКХ и министру Архипову. В каком документе администрации Бердска зафиксирован срок действия полигона ТКО на территории Бердска (единственного полигона)? Просим предоставить копию данного заключения. Какая экспертиза и когда, кем и в каком объеме проводилась по оставшемуся ресурсу работы сегодняшнего полигона ТКО Бердска? Просим предоставить копию экспертизы. Хватит ли мощности действующего полигона Бердска до 2035 года? Если нет – то до какого года хватит?

Запрос редакции «Курьер.Среда.Бердск» главе Бердска Евгению Шестернину

Кроме этого запрос редакции «Курьер.Среда.Бердск» отправила главе Искитимского района Олегу Лагоде

