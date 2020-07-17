Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть Бердска

На публичных слушаниях 20 июля речь пойдет о бердских правилах землепользования и застройки. А новый полигон ТКО строят на территории Искитимского района. Но дорога к свалке бердская.

Публичные слушания в пандемию коронавируса проходят в Бердске на улице

На 20 июля в Бердске назначены публичные слушания по правилам землепользования и застройки города. Речь идет о приведении правил в соответствие с принятым недавно новым генеральным планом развития Бердска на ближайшие 25 лет.

— Правила разработаны. И первый этап — это проведение публичных слушаний. Мы должны выслушать мнения людей. Это требования Градостроительного кодекса, — пояснил 17 июля «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.

Он пригласил бердчан прийти на публичные слушания в понедельник, 20 июля, в 16.00, которые пройдут на заднем дворе управления образования по адресу: ул. Горького, 7 и высказать свои предложения и замечания. Обсуждение проходит на улице из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с коронавирусом. До пандемии публичные слушания проходили в конференц-зале горадминистрации (ул. Горького, 9).

По словам Есикова речь о свалке, которую начали строить у бердского кладбища в Искитимском районе, на запланированных публичных слушаниях не пойдет:

— Даже близко таких разговоров не будет. Потому что это, во-первых, не наша территория, а соседнего района. Во-вторых, мы планируем обсуждать территорию Бердска — наши зоны, приводим правила землепользования и застройки в соответствие генплану, утвержденному в этом году.

Он напомнил, что объявление о публичных слушаниях появилось еще месяц назад. За это время горожане имели возможность познакомиться с ними в холле администрации.

— Люди приходят, смотрят, задают вопросы, мы все это фиксируем. И на публичных слушаниях выслушаем их мнения, — констатировал Дмитрий Сергеевич.

Активисты, протестующие против появления новой мусорной свалки «под носом у Бердска», сожалеют, что эта тема обсуждалась в Искитиме без их участия еще в мае 2020 года. Но хотят поинтересоваться дорогой к свалке, которая все-таки проходит по бердской земле. С большой долей вероятности общественники придут на публичные слушания, чтобы задать свои вопросы, заявила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева. Для нее это не праздный вопрос. Ее дом находится в 500 метрах от будущего полигона ТКО.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», известии о строительстве мусорного полигона у бердской границе взбудоражило общественность. Ее противники встают в пикеты, собирают подписи единомышленников, создали протестную петицию и фонд борьбы со свалкой, пишут губернатору и президенту. «Курьер. Среда. Бердск» получил ответы на запросы из региональной власти. Вроде, строительство незаконно. Но окончательного решения о запрете нет.