Нашли без вести пропавшего на 5 дней новосибирского таксиста

Поисками занимались не только полицейские, но и волонтёры. 12 июля он уехал на своей машине из дома по ул. Ленинградская и перестал выходить на связь.

К счастью, Камбалин нашёлся живым

12 июля он уехал на своей машине из дома по ул. Ленинградская и перестал выходить на связь Андрей Камбалин из Новосибирска. Мужчина работает таксистом.

Камбалин нашёлся живым.

— Сегодня благополучно закончился поиск, пропавшего 12 июля 2020 года, Камбалина Андрея Владимировича. В данный момент мужчина общается с сотрудниками полиции, которым предстоит выяснить, где мужчина находился все это время. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщили сайту Бердск-Онлайн в ПСО «Маяк».

Напомним, поисковый отряд «Маяк» просил помощи в розыске и распространении информации о пропавшем Камбалине Андрее Владимировиче, 1980 г.р., который 12 июля 2020 года, около 15:30, уехал на автомобиле Toyota Noah, г/н М834ХХ ABH, из дома по ул. Ленинградская, в Октябрьском районе г. Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 167-170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-зеленые.

Был одет: синяя футболка, синие шорты, на ногах шлепки.

Поисками занимались не только полицейские, но и волонтёры.

Источник: vk.com/dpso_mayak