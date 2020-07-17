37 дней сидит на карантине и не видит мужа и близких болеющая COVID-19 24-летняя Кристина из Бердска. Результатов мазка нет, анализы не могут найти

Не может получить результаты анализа на коронавирус жительница Бердска

24-летняя Кристина из Бердска лечилась от коронавируса дома. 9 июня пришел первый положительный тест – с тех пор вот уже 37 дней бердчанка не покидает стен квартиры, не видится даже с мужем и мамой. Тест на коронавирус где-то затерялся, и вот уже 13 дней не приходит. В лаборатории все результаты уже отдали, в больнице, как говорят медики, не получили – что же за коронавирусный ящик Пандоры открывается с каждой новой историей?

— Изначально у меня были все признаки ОРВИ, кашель был сухой с небольшой мокротой, температура варьировалась от 37,7 до 38. Стало плохо в плане того, что я ходила на свою квартиру, и пока ходила, было очень тяжело дышать, и болела спина в области легких. Насторожилась и решила вызвать врача, подтвердился коронавирус. Так-то я чувствовала себя хорошо, было небольшое недомогание, заложенность носа небольшая и то, что спина болела – единственное, что беспокоило, — рассказывает Кристина.

Надо признать, что с больными с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом COVID-19 всегда есть элемент фортуны: кто-то ждет теста месяцами, другие ни разу не видели и не слышали врача за весь период болезни, но в этом бердчанке повезло: первый анализ пришел очень быстро, а врач следил за больной весь тяжелый период ее заболевания, правда. Потом исчез:

— В общем, я сдала 9 июня первый тест, он пришел очень быстро. Я прям сильно удивилась, он пришел 11 числа. Положительный. Мне тут же сделали КТ, закрыли, сказали, сиди дома 14 дней. 19 июня ко мне пришли, сделали повторный тест, он 3 июля пришел, больше заявленных 15к дней, в которые обещают, что будет результат. Тоже положительный. То есть первую неделю карантина я еще как-то лечилась, какие-то лекарства, там мне звонили каждый день, спрашивали, как у меня дела идут, все нормально или нет. Эпидемиологический центр мне звонил, ну, с опозданием на неделю, конечно, спрашивал, с кем я контактировала и все в том духе. Дезинфекция ко мне домой приходила, и мы отказывались, они бы залили все, и у нас тут был бы кошмар. Мы сами тут проводим уборку ежедневно. Пришел, получается, второй тест, и врач мне сказал: «Мы завтра придем и возьмем у тебя повторный третий мазок, сиди». Я говорю: а будет какое-то лечение? Мне сказали: «Нет. Ты себя хорошо чувствуешь? Да? Все, сиди значит просто так». Я говорю: то есть у меня коронавирус из легких должен как-то самостоятельно выветриться? Выйти через отхаркивание? Мне сказали: «Просто сиди и жди». Сижу и жду результатов третьего теста. Мне сказали, до 15 дней будет делаться тест. В моем понимании, до 15 дней это может быть и 1 день, и 3, и неделя. Получается, второй тест у меня пришел через 15 дней, а третий вообще неизвестно, когда придет.

Позвонила я в поликлинику. С тех пор, как я сдала третий тест, 4 июля, мне с этого момента вообще никто не звонит, не спрашивает, как дела, как здоровье. У меня есть приложение 112, вот оно с самого начала за мной следит, единственные, кто интересуются моим состоянием, больше никто. Лечащий врач вообще пропал, его нет, он мне не пишет, не звонит, и на вопросы. Когда я задаю ему вопрос: «Вы можете прислать мне результаты моего теста фотографией или результаты мужа моего, он сдавал, у него отрицательный, можете дать справку?». Мне сказали хорошо, и никаких ни ответов, ни приветов, ничего нет. Сообщают о результатах теста только по телефону, по звонку быстрому, даже смску не пишут, чтоб, наверное, никто не предъявлял.

Проходит 30 день моего карантина, думаю, дай позвоню, спрошу, может, про меня просто забыли? Поликлиника мне сказала: у нас нет никаких тестов, звоните в лабораторию. Узнала, что за лаборатория, узнала номер, позвонила туда, там мне сказали: у нас занимается этим куратор, позвоните ему. Я позвонила куратору, спросила, где мой тест и как долго он будет делаться. Он сказал со стопроцентной уверенностью, что все тесты от 4 июля все сделаны уже давно. Они закодированы и отправлены на расшифровку, звоните какой-то там Елене Михайловне. Звонишь ей, она не берет трубку, у нее либо занято, либо просто идет гудок, либо вообще без ничего завершение вызова идет. Хотела позвонить в Минздрав, оставить жалобу – тоже не дозвониться, идет: «Ваша очередь 8-ая», сидишь, ждешь, и в конце тебе говорят «извините, у нас все операторы заняты, оставьте ФИО, номер телефона и краткое описание вашей проблемы, в течение 5 минут мы рассмотрим вашу заявку и перезвоним. И мне уже так «перезванивают» 5 дней, жду 5 дней, когда мне перезвонят. Сегодня вот, наконец-то дозвонилась. Они мне сказали, что к моей больнице мы никакого отношения не имеем, это частная клиника. Мы можем только за своих ответить, разбирайтесь с поликлиникой, звоните главврачу. Сегодня главврачу не могу дозвониться и заместителю главного врача тоже. В поликлинике спрашиваю, от какого числа последние тесты, мне отвечают, что 25 июня, 2 июля.

У меня не было отрицательных тестов, они все положительные. Ко мне сначала один из тех, кто берет тесты пришел, потом посмотрел меня, послушал, спрашивал, затем он мне писал каждый день, потом даже из поликлиники звонили в выходные дни. После второго анализа мне тоже писали, звонили, а после третьего вот, пустота. Меня забыли, забросили. Я до сих пор в подвешенном состоянии, не знаю, есть у меня коронавирус или нет. Симптомов у меня уже никаких нету, температуры нету. У меня вот обоняние если пропало, его не было и не было, а потом оно постепенно возвращалось, то есть в один день я чувствовала запахи, в другой нет, сейчас более или менее ничего. Ну, может, с 1 июля восстановилось обоняние.

Ковидная бригада ко мне не приезжала. После второго теста звонила в Роскомнадзор, мне там сказали, что предоставить бесплатно лекарства должны. А я их за свой счет покупала. Врачи просто дают рецепты, и идите, покупайте. Те же антибиотики и противовирусные они должны давать сами. Лечение было вообще простое: антибиотики, противовирусные и витамин С, и больше теплой воды. У меня антибиотики были в таблетках. Врач спрашивал «Тебе как, лучше, не лучше». Я неделю лечилась всего, из 37 дней карантина только неделя была лечебная, остальное время просто сижу дома, не выхожу. У меня прогулка – это балкон. У меня после недели не было ни температуры, ни отдышки, ни слабости, просто обоняние исчезло. Обоняние, если исчезает, оно долго восстанавливается, от этого никакие лекарства не предусмотрены. Температуры у меня уже нет 30 дней никакой, просто 36,6.

Мне муж приносит продукты. Я просто нахожусь в квартире своей мамы, мы сначала втроем находились, сейчас у них пришли отрицательные тесты, и я здесь одна, и муж приносит мне продукты. Я уже 37 дней нахожусь на самоизоляции, не вижусь с семьей. У меня когда коронавирус обнаружили, у меня должен был быть отпуск, он совпал вместе и сейчас вот я выйду с больничного и у меня будет еще 2 недели отпуска. На работу мы не ходим, потому что у нас бюджетная организация, мы не работаем, на удаленке все. Я там ни с кем не контактировал, с кем контактировал: с мужем и с мамой, у тех взяли анализ. У мамы с мужем взяли только 12 числа и у них дней только через 20 пришли результаты – отрицательные.

Просто я не одна такая, кто не может получить результаты и наконец разрешение выходить на улицу. У меня еще знакомая есть, она тоже сидит с детьми с коронавирусом дома. И она сдавала вообще 30 июня тест, у нее, в ее поликлинике, вообще не было результатов.

Информация о проблемах Кристины «КУрьер. Среда.Бердск» передал главному врачу Бердска Алле Дробинской. Мы будем наблюдать, как быстро решаться ее вопросы.