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Вспышка COVID-19: 35 детей заразились коронавирусом в лагере «Юность». Еще 200 ждут результатов теста

17:30 17.07.2020 Фото: vgorodekirove.ru
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Детям от 9 до 12 лет. Пока неизвестно, являются ли они носителями вируса в данный момент или уже переболели, и у них образовались антитела. Дети находятся под наблюдением в больницах.

Вспышка COVID 19: 35 детей заразились коронавирусом в лагере «Юность». Еще 200 ждут результатов теста
Продолжается обследование взрослых сотрудников лагеря

В лагере «Юность» Кирова уже 35 детей с диагнозом COVID-19, у которых болезнь протекает без симптомов. Еще у 200 ребят взяты анализы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заразились дети из разных отрядов. Им от 9 до 12 лет. Пока неизвестно, являются ли они носителями вируса в данный момент или уже переболели, и у них образовались антитела. Дети находятся под наблюдением в медучреждениях.

Продолжается обследование взрослых сотрудников лагеря.

Напомним, в начале недели появилась информация о том, что в частном детском оздоровительном лагере «Юность» появились заболевшие коронавирусом. Тогда в правительстве Кировской области подтвердили наличие COVID-19 лишь у одного ребенка с признаки ОРВИ.

В Кировской области летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июля с открытием 10 лагерей. Днем позже открылись еще два лагеря. Всего на отдых отправились порядка 3000 детей.

Отправляющихся в загородные лагеря бесплатно обследуют на коронавирус в поликлиниках по месту жительства, а сотрудники лагерей до начала заезда должны были не только сдать анализы на COVID-19, но и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Источник: vgorodekirove.ru

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