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За пропуск вонзившего нож в горло 6-летнему мальчику маньяка дали на 2,5 года охраннику детского сада в Нарьян-Маре

13:02 17.07.2020 Фото: СК РФ
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Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей.

За пропуск вонзившего нож в горло 6 летнему мальчику маньяка дали на 2,5 года охраннику детского сада в Нарьян Маре
Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОП не более 2 месяцев, свою вину признал частично

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему сотруднику частного охранного предприятия ООО «Охранное предприятие «Святогоръ». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО «ОП «Святогоръ» в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита, открыл тому входную дверь.

Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу. В отношении него в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем. Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОП не более 2 месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому.

6 февраля 2020 года арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО «Охранное предприятие «Святогоръ» в связи с нарушениями, допущенными при оказании услуг по охране детского сада.

Видео СК РФ

Источник: Следком

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 17 июля 2020 13:50
За смерть ребенка накзание пустяковое

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