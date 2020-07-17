Назначат врио главы Хабаровского края в самое ближайшее время, заявил Трутнев

Вице-премьер также отметил, что затягивание ведет к нестабильности.
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — сказал Трутнев.
Ранее был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По данным СК, он причастен к организации убийств и покушению на убийство.
Источник: ТАСС