Назначат врио главы Хабаровского края в самое ближайшее время, заявил Трутнев

Вопрос будет решать президент. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит, — сказал он.

Юрий Трутнев

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Вице-премьер также отметил, что затягивание ведет к нестабильности.

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.



Об этом сообщил вице-премьер правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку.

«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — сказал Трутнев.

Ранее был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По данным СК, он причастен к организации убийств и покушению на убийство.

Источник: ТАСС