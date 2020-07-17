Загорелся от брошенного из окна окурка козырек над магазином на ул. Первомайской в Бердске. Его превратили в пепельницу?

На это раз «бычок» попал на монтажную пену. Чуть не пострадали покупатели, могло сгореть не только само здание, но все имущество, люди.

Маленький окурок может стать причиной большой беды

Житель дома №11 на ул. Первомайской, покурив, бросил окурок в окно. И он упал на козырек расположенного на первом этаже магазина. Вроде, плевое дело. Козырек весь усыпан «бычками» — они лежат толстым слоем. Очевидно, что местные курильщики используют его в качестве пепельницы или мусорки.

Но на этот раз, 16 июля, окурок попал на монтажную пену между козырьком и стеной дома. И случилось возгорание.

— Люди вовремя заметили и вызвали пожарных. Козырек весь завален окурками, просто этот упал неудачно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. — Гипотетически пожар мог возникнуть. Но он пошел бы не на ближайшую квартиру, а на сам козырек, если он чем-то «подшит».

По его словам, козырек сделан без откоса и угла, а просто запенен. Пена же является горючим материалом.

— Теоретически, если бы пену не потушили, она могла бы капать вниз на крыльцо, где ходят люди. Мог и козырек загореться, — пояснил Степоненков.