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Загорелся от брошенного из окна окурка козырек над магазином на ул. Первомайской в Бердске. Его превратили в пепельницу?

13:15 17.07.2020 Фото: pixabay.com
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На это раз «бычок» попал на монтажную пену. Чуть не пострадали покупатели, могло сгореть не только само здание, но все имущество, люди.

Загорелся от брошенного из окна окурка козырек над магазином на ул. Первомайской в Бердске. Его превратили в пепельницу?
Маленький окурок может стать причиной большой беды

Житель дома №11 на ул. Первомайской, покурив, бросил окурок в окно. И он упал на козырек расположенного на первом этаже магазина. Вроде, плевое дело. Козырек весь усыпан «бычками» — они лежат толстым слоем. Очевидно, что местные курильщики используют его в качестве пепельницы или мусорки.

Но на этот раз, 16 июля, окурок попал на монтажную пену между козырьком и стеной дома. И случилось возгорание.
— Люди вовремя заметили и вызвали пожарных. Козырек весь завален окурками, просто этот упал неудачно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков. — Гипотетически пожар мог возникнуть. Но он пошел бы не на ближайшую квартиру, а на сам козырек, если он чем-то «подшит».

По его словам, козырек сделан без откоса и угла, а просто запенен. Пена же является горючим материалом.
— Теоретически, если бы пену не потушили, она могла бы капать вниз на крыльцо, где ходят люди. Мог и козырек загореться, — пояснил Степоненков.

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