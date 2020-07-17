Лишь у 9% жителей Новосибирской области выявили иммунитет к коронавирусу

Регион присоединился к исследованию на наличие у населения антител к коронавирусу. Аналогичный эксперимент проводится в 22 регионах России.

Всего в Новосибирской области выявлено 6611 случаев заражения коронавирусом

У 9% жителей Новосибирска обнаружили антитела к коронавирусу, такие данные привёл глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов на аппаратном совещании в правительстве региона.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявлял, что регион присоединяется к исследованию на наличие у населения антител к коронавирусу. Аналогичный эксперимент проводится в 22 регионах России.

Щербатов, выступая на аппаратном совещании, заявил, что уже проведены анализы у 1121 человека. Всего выявлено 9% носителей антител. Ведомство планирует и дальше продолжать исследования на коллективный иммунитет к COVID-19.

«Всего будет проведено тестирование 2 688 человек. В дальнейшем этот эксперимент будет продолжаться», — заявил Щербатов.