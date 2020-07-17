17.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Лишь у 9% жителей Новосибирской области выявили иммунитет к коронавирусу

13:30 17.07.2020 Фото: Pixabay
0

Регион присоединился к исследованию на наличие у населения антител к коронавирусу. Аналогичный эксперимент проводится в 22 регионах России.

Лишь у 9% жителей Новосибирской области выявили иммунитет к коронавирусу
Всего в Новосибирской области выявлено 6611 случаев заражения коронавирусом

У 9% жителей Новосибирска обнаружили антитела к коронавирусу, такие данные привёл глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов на аппаратном совещании в правительстве региона.
Напомним, ранее Роспотребнадзор заявлял, что регион присоединяется к исследованию на наличие у населения антител к коронавирусу. Аналогичный эксперимент проводится в 22 регионах России.

Щербатов, выступая на аппаратном совещании, заявил, что уже проведены анализы у 1121 человека. Всего выявлено 9% носителей антител. Ведомство планирует и дальше продолжать исследования на коллективный иммунитет к COVID-19.

«Всего будет проведено тестирование 2 688 человек. В дальнейшем этот эксперимент будет продолжаться», — заявил Щербатов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Так и есть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр Хальзов
14:30 17-07-2020
36 часов обучали медиков из пульмонологии ЦГБ Бердска бороться с COVID-19, заявил министр Хальзов
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:17 17-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита
14:16 17-07-2020
Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита
Грант в 19 млн рублей на психологическую помощь и обучение малообеспеченных семей получила Новосибирская область
14:15 17-07-2020
Грант в 19 млн рублей на психологическую помощь и обучение малообеспеченных семей получила Новосибирская область
Как защитить квартиру от воров-домушников в летний сезон отпусков?
14:00 17-07-2020
Как защитить квартиру от воров-домушников в летний сезон отпусков?
Обязанности мэра Бердска до 1 августа будет исполнять Владимир Захаров
14:00 17-07-2020
Обязанности мэра Бердска до 1 августа будет исполнять Владимир Захаров
По наследству будут переходить "красивые" автомобильные номера с 1 января 2022 года
13:51 17-07-2020
По наследству будут переходить
БердскЦена строительства новой бани в Бердске за 15 млн рублей увеличилась в разы, а сроки открытия перенесены из-за коронавируса
13:45 17-07-2020
Цена строительства новой бани в Бердске за 15 млн рублей увеличилась в разы, а сроки открытия перенесены из-за коронавируса
Назначат врио главы Хабаровского края в самое ближайшее время, заявил Трутнев
13:40 17-07-2020
Назначат врио главы Хабаровского края в самое ближайшее время, заявил Трутнев
60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира
13:36 17-07-2020
60-летняя Светлана Гасс носит титул самой красивой бабушки мира