Жуткий рекорд: 5 пожилых людей за сутки умерли от COVID-19 в регионе — двое мужчин 73 года и женщины 73, 81 и 80 лет

В больницы районов области госпитализированы 811 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 267 091 тест на коронавирус.

Люди продолжают умирать от коронавируса

По данным оперативного штаба на утро 17 июля в регионе выявлено 7 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+117 за последние сутки), в том числе 457 детей. 5 868 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было 73 года и женщины в возрасте 73 года, 80 лет и 81 год. Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 074.

В больницы районов области госпитализированы 811 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 267 091 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 599 жителей региона, 28 942 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 079 обращений по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 19 пациентов.