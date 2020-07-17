По наследству будут переходить «красивые» автомобильные номера с 1 января 2022 года

Если автовладелец продает свой автомобиль, но «красивый» номер хочет оставить за собой, ему не придется еще раз платить пошлину

Наследник получит машину в наследство вместе с теми же «красивыми» номерами

В первую очередь была скорректирована дата вступления в силу этих нормативных актов. Вместо 1 января 2021 года она перенесена на 1 января 2022 года.

Второе — резервировать можно будет не только автомобильные номера, но и номера для мотоциклов. Они, кстати, тоже бывают красивыми и пользуются спросом на пока еще не очень легальном рынке.

А главное, красивые номера можно будет передавать по наследству. Вместе с машиной, разумеется.

Дело в том, что изначально проект предусматривал для любой смены собственника автомобиля обязательную уплату пошлины за «красивый» номер, если новый владелец хочет его сохранить. В результате возникала несправедливость: в семье была машина с красивыми номерами, собственник умирал, предположим, сын вступал в наследство, но чтобы получить машину с теми же номерами, ему нужно было заплатить пошлину. Причем второй раз, если его родитель ее платил. А она не маленькая. Например для номера А111АА — это 600 тысяч рублей.

В исправленном проекте эту неприятность убрали. Наследник получит машину в наследство вместе с теми же «красивыми» номерами.

После вступления в силу закона о регистрации транспорта поставить машину на учет в ГИБДД на несовершеннолетнего невозможно. Машина ставится на учет на родителя или опекуна. Но вот подросток вырос, ему исполнилось 16 лет и он может стать полноправным собственником автомобиля и зарегистрировать машину на себя. В этом случае ему также не придется доплачивать за «красивый» номер.

Если автовладелец продает свой автомобиль, но «красивый» номер хочет оставить за собой, ему не придется еще раз платить пошлину.

Учтен еще один момент. В случае если автовладелец продает свой автомобиль, но «красивый» номер хочет оставить за собой, ему также не придется еще раз платить пошлину.

Если он продает его вместе с этим номером, то новый собственник, если захочет сохранить за собой этот номер, обязан будет заплатить пошлину. А если он не хочет платить пошлину, то номер вернется обратно на торги, а машине присвоят другой, из общедоступных.

Опасаясь появления «скупщиков» таких номеров, в нормативных актах уточнили, что участвовать в аукционах, а также бронировать номера могут только владельцы автомобилей. То есть до того момента, как человек купил себе машину, он не может претендовать на «красивый» номер.

Таким образом, у тех, кто желает прямо из автосалона выехать на «красивых» номерах, есть вероятность того, что это не получится. Сначала машину поставят на учет с любым доступным номером, а уже потом автовладелец сможет приобрести себе «красивый».

Госпошлина составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы. Одинаковые буквы в три раза удорожают любое сочетание цифр. Например, за цифры 010 потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами — 150 тысяч.

Если цифры не повторяются, но повторяются буквы, то это будет стоить 200 тысяч. Если повторяются только две буквы — 50 тысяч рублей.

Можно будет просто зарезервировать любой понравившийся номер, но это будет стоить 5 тысяч рублей. Если человек не собирается ничего бронировать, то для него госпошлина составит нынешние 2 тысячи рублей.

Источник: РГ