По наследству будут переходить «красивые» автомобильные номера с 1 января 2022 года

В первую очередь была скорректирована дата вступления в силу этих нормативных актов. Вместо 1 января 2021 года она перенесена на 1 января 2022 года.
Второе — резервировать можно будет не только автомобильные номера, но и номера для мотоциклов. Они, кстати, тоже бывают красивыми и пользуются спросом на пока еще не очень легальном рынке.
А главное, красивые номера можно будет передавать по наследству. Вместе с машиной, разумеется.
Дело в том, что изначально проект предусматривал для любой смены собственника автомобиля обязательную уплату пошлины за «красивый» номер, если новый владелец хочет его сохранить. В результате возникала несправедливость: в семье была машина с красивыми номерами, собственник умирал, предположим, сын вступал в наследство, но чтобы получить машину с теми же номерами, ему нужно было заплатить пошлину. Причем второй раз, если его родитель ее платил. А она не маленькая. Например для номера А111АА — это 600 тысяч рублей.
В исправленном проекте эту неприятность убрали. Наследник получит машину в наследство вместе с теми же «красивыми» номерами.
После вступления в силу закона о регистрации транспорта поставить машину на учет в ГИБДД на несовершеннолетнего невозможно. Машина ставится на учет на родителя или опекуна. Но вот подросток вырос, ему исполнилось 16 лет и он может стать полноправным собственником автомобиля и зарегистрировать машину на себя. В этом случае ему также не придется доплачивать за «красивый» номер.
Учтен еще один момент. В случае если автовладелец продает свой автомобиль, но «красивый» номер хочет оставить за собой, ему также не придется еще раз платить пошлину.
Если он продает его вместе с этим номером, то новый собственник, если захочет сохранить за собой этот номер, обязан будет заплатить пошлину. А если он не хочет платить пошлину, то номер вернется обратно на торги, а машине присвоят другой, из общедоступных.
Опасаясь появления «скупщиков» таких номеров, в нормативных актах уточнили, что участвовать в аукционах, а также бронировать номера могут только владельцы автомобилей. То есть до того момента, как человек купил себе машину, он не может претендовать на «красивый» номер.
Таким образом, у тех, кто желает прямо из автосалона выехать на «красивых» номерах, есть вероятность того, что это не получится. Сначала машину поставят на учет с любым доступным номером, а уже потом автовладелец сможет приобрести себе «красивый».
Госпошлина составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы. Одинаковые буквы в три раза удорожают любое сочетание цифр. Например, за цифры 010 потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами — 150 тысяч.
Если цифры не повторяются, но повторяются буквы, то это будет стоить 200 тысяч. Если повторяются только две буквы — 50 тысяч рублей.
Можно будет просто зарезервировать любой понравившийся номер, но это будет стоить 5 тысяч рублей. Если человек не собирается ничего бронировать, то для него госпошлина составит нынешние 2 тысячи рублей.
Источник: РГ