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В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет

16:50 17.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольга Щенятская
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Илья познакомился с будущей невестой, когда та училась в 9 классе. Оба жили в Казахстане. Он сделал ей предложение два года назад на свадьбе друзей. Молодые люди решили сами заработать на праздник. Пандемия заставила перекроить планы.

В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет
Молодые люди готовились к этому дню два года

За закрытыми из-за пандемии дверями проходит церемония бракосочетания в бердском ЗАГСе. На улице молодых ждут родственники — родители и сестра жениха. Мама и папа Елены приехали на свадьбу единственной дочери из Казахстана.

Владимир гордится зятем, который отслужил в армии, закончил колледж и работает электриком в карьере. По словам тестя, Илья трудолюбив, заботлив и внимателен. А долгая история их знакомства помогла проверить чувства и скрепить сердца сильней.

Родители жениха во всем поддерживают сына. Они даже переехали вслед за ним из Казахстана в Новосибирскую область.

Наконец, вышли молодые. Невеста, в пудровом платье и туфлях в тон, выглядит нежной и воздушной. Жених в парадном костюме, взволнован.

— Мы познакомились в Интернете, сами мы из Казахстана. Я училась в школе в 9 классе, он учился в колледже. И с того времени мы начали встречаться, переписываться. И у нас, можно сказать, все отношения прошли на расстоянии. Дальше Илья переехал в Россию, а я уже заканчивала учебу, — рассказывает Елена.

Она закончила школу и поступила в Алтайский государственный университет, жила в Барнауле. Виделись по выходным. Потом Илья пошел в армию. Сначала служил в Екатеринбурге, затем — в Симферополе. Год они вообще не виделись. Когда Елена закончила вуз, они, наконец, вместе перебрались в Бердск. У друзей на свадьбе в 2018 году Илья сделал ей предложение.

— Мы решили сами накопить на свадьбу, все сами сделать, без помощи родителей. Вот, получается, в двадцатом году через два года поженились. Планировалась пышная свадьба, но, в связи с коронавирусом, решили сделать просто регистрацию с близкими.
Молодожены сначала огорчились, но потом решили, что накопленные деньги могут использовать для покупки жилья.

В пудровом платье вышла замуж филолог Елена за электрика Илью 17 июля 2020 в Бердске. До свадьбы были вместе 8 лет
Обе семьи радуются за своих детей
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Сколько лет нужно встречаться, перед тем как пожениться?

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