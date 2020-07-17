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Образование / Общество

Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита

14:16 17.07.2020 Фото: dailymail
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«Акула была очень умной, она разработала свою стратегию. Она как будто точно знала, как это сделать», — сказал биолог.

Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита
Райан Джонсон, морской биолог, который наблюдал бойню, сказал, что испытание длилось около 50 минут до того, как кит умер

Ученые впервые записали кадры нападения и убийства огромной белой акулой горбатого кита, сообщает dailymail.

На видео, снятом с дрона у берегов Южной Африки, показана акула длиной 13 футов, охотящаяся на больного кита длиной около 33 фута.

Райан Джонсон, морской биолог, который наблюдал бойню, сказал, что испытание длилось около 50 минут до того, как кит умер.

«Акула была очень умной, она разработала свою стратегию. Она как будто точно знала, как это сделать», — сказал Райан Джонсон в интервью.

«Первый удар был по хвосту кита, тощей части. Ей удалось открыть вену, и кровь сразу начала течь».

Белая акула на видео стратегически убила огромного горбатого кита
Белая акула смягчилась после первоначального удара и подождала, пока кит не станет слабее

Первоначальный удар по хвосту привел к обильному кровотечению, и г-н Джонсон продолжал записывать событие с помощью дрона, что потребовало в общей сложности шести замен батареи.

Белая акула смягчилась после первоначального удара и подождала, пока кит не станет слабее, пока он медленно истекает кровью, и примерно через 30 минут акула возобновила атаку.

На этот раз акула подошла к голове кита и ухватилась за нее, пытаясь погрузить морское млекопитающее. Она сбила животное и держала его истекающую кровью рану под водой.

Мистер Джонсон сказал, что кит никогда не появлялся снова, страдая от мучительной смерти, длившейся почти один час.

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