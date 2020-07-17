Бедные дети! Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и взялась за голову

Единый экзамен химии длился 3,5 часа

В красноярской школе № 32 сегодня, 16 июля, учительница химии Ольга Юмашева сдавала экзамен ЕГЭ вместе с выпускниками. О своем решении женщина объявила заранее, оформила документы и вошла в число сдающих ЕГЭ по химии, сообщает ngs24.

— Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней, но это неудивительно, ведь это задания высокого уровня сложности, но и они не выходят за рамки школьной программы, — рассказала Ольга корреспонденту NGS24.RU.