Бедные дети! Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и взялась за голову

В красноярской школе № 32 сегодня, 16 июля, учительница химии Ольга Юмашева сдавала экзамен ЕГЭ вместе с выпускниками. О своем решении женщина объявила заранее, оформила документы и вошла в число сдающих ЕГЭ по химии, сообщает ngs24.
— Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней, но это неудивительно, ведь это задания высокого уровня сложности, но и они не выходят за рамки школьной программы, — рассказала Ольга корреспонденту NGS24.RU.
Единый экзамен химии длился 3,5 часа. За это время, призналась Ольга, она ни разу не покидала кабинет — отведенного времени хватило, чтобы выполнить все задания.
— Я за отведенное время проверить до конца не успела. Жалко только тех, кто понадеялся на авось и в период самоизоляции перестал заниматься в полную силу. Надеюсь, что выше 85 баллов написала.
Ольга также рассказала, что теперь изменит подход к подготовке выпускников к ЕГЭ, учитывая личный опыт сдачи экзамена. Результаты ЕГЭ по химии будут известны через 2 недели.