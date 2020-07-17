У меня рак 4 стадии. Я хочу, чтобы сын бросил пить: Каким святым молятся и что просят россияне

Исцеления от болезней просят у Владимирской иконы Божией Матери. Помощи в поисках второй половинки призывают Николая Чудотворца. К лику преподобной Матронушки обращаются, чтобы просить вразумления.

Матушке Матроне, Матронушке, как любя называют блаженную в народе, молятся в болезнях, житейских неурядицах, когда не ладится с работой, учебой, жильем и в гонениях

Жизнь верующего христианина неразрывно связана с практикой молитвы. Немало людей ходят в церковь только по большим православным праздникам или когда хотят попросить помощи у Бога. Но не все знают, кому и о чем можно молиться. К каким святым и в какой нужде нужно обращаться?

Мы обратились к нашим читателям с целью узнать к каким святым и по какому поводу они обращаются.

Николай Чудотворец

Великий святой является одним из самых почитаемых у православных христиан. Еще во времена своего земного пребывания среди живых он получил от Господа удивительный дар совершать всевозможные чудеса. Поэтому он очень быстро стал объектом преклонения для всех истинно верующих.

Самая сильная молитва к Николаю

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

О чём просят

Аноним:

— У меня рак 4 стадии помоги мне излечиться.

Наталья:

— Я хочу поблагодарить его, спасибо! Помоги, чтобы побыстрее с нами рассчитались за аварийное жилье и чтобы дети мои нашли своих спутников жизни и здоровья дай всем нам и внучке.

Аноним:

— О здравии и стабильности. Очень сильно подкосила поясница, мучает позвоночная грыжа, готовлюсь к операции, надеюсь на хорошее, хочу полноценно двигаться, найти работу.

Аноним:

— Желаю отмены новой пенсионной реформы.

Ольга:

— Хочу выйти замуж и быть любимой женой человека которого люблю.

Аноним:

— Чтобы сын бросил пить не забывал о детях, ведь у них нет матери.

Аноним:

— В первую очередь я поблагодарю его! Я его очень люблю! Он всё слышит и понимает.

Гульнара:

— Благодарю всевышнего за то, что жива, здорова и кому-то очень нужна. У Николая Чудотворца прошу здоровья для своего мужа Николая, вторую половину для сына Александра, для дочки младшенькой работу по силам. Помоги нам всем тем, кто нуждается в тебе. Аминь.

Аноним:

— Верни мне сына домой ко мне, пожалуйста!

Владимирская икона Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери изображает Богородицу. Она является одной из самых почитаемых реликвий Русской Православной Церкви.

Молитва первая

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих, в роды родов людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего (имя рек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (имя рек), Преосвященнейшаго епископа (или: архиепископа, или митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин и спасение их, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовей и во усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

О чём просят

Аноним:

— Здоровья всем людям нашей планеты, здоровья всем людям России, здоровья всем моим родным и близким.

Аноним:

— О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование!

Помоги, спаси, помилуй народ на земле, приведи всех людей к благоразумию, исцели болящих, жаждущих жить и творить благие дела, приведи к спасению людей зависимых, сделай всех справедливыми, смиренными, духовно сильными, направь на путь истинный, дай мира и спасения на планете Земля, прости нам всем грехи тяжкие! Во имя Отца и Сына. Аминь.

Аноним:

— Исцеления от болезней.

Аноним:

— Мира, любви, здравия и ангела хранителя.

Матрона Московская

Эта женщина обладала качествами, которые редко можно встретить в современном человеке. Среди них: отзывчивость, смиренность, самоотверженность, милосердие.

Молитва Матроне Московской

«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Ирина:

— Матушка матронушка, прости грешную рабу Ирину, прости и помилуй, помоги мне, матушка, Матронушка, найти хорошую работу, выплатить долги по кредитам, встретить хорошего человека, если есть на то Божья Воля! Прости и помоги р.б.Александру, моему брату в учении и в жизни, ему во Благо, помоги ему встретить хороших людей, кто направит его и поможет ему в жизни, ему на Благо.

Аноним:

— Святая, Матронушка исцели, пожалуйста, Илью, моего будущего мужа…молюсь и прошу.

Аноним:

— Пресвятая, Матронушка! У моей мамы завтра операция. перелом бедра Походатайствуй перед Господом за исцеление.

Алла:

— Матушка Матронушка, помоги, вразуми и подскажи как поступить: менять ли квартиру на дом…не как я хочу, а как мне на пользу будет, прости прегрешения наши и не отверни лица твоего, святыми твоими молитвами ко Господу, помоги прошу.

Аноним:

— О замужестве дочери прошу тебя Блаженная Матронушка, не откажи в моей просьбе, помоги. Почитаю, люблю, надеюсь на помощь твою.

«Курьер. Среда. Бердск» желает добра и процветания всем людям на Земле! Пусть будут услышаны все ваши просьбы и молитвы!