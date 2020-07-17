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Нюша раскрыла тайну расставания с Егором Кридом

17:23 17.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru
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«Мое мнение — у каждого человека своя правда, и она может быть всю жизнь своя. Меня не волнует, как относится мой папа к моим молодым людям.» — заявила певица.

Нюша раскрыла тайну расставания с Егором Кридом
Нюша заявила, что Егор Крид винит в их расставании ее отца

Нюша, известная так же под псевдонимом Анна Шурочкина решила раскрыть тайну расставания с известным исполнителем Егором Кридом и рассказала о его минусах на YouTube-канале.

Нюша рассказала, что бывший парень считает виновников расставания отца певицы.

-У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]. — заявила певица.

Егор Крид был очень не уверен в себе, считает певица.

-Я винила больше его, а он винил больше папу. Это лично его мнение. Мое мнение — у каждого человека своя правда, и она может быть всю жизнь своя. Меня не волнует, как относится мой папа к моим молодым людям.

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