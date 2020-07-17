Нюша раскрыла тайну расставания с Егором Кридом

«Мое мнение — у каждого человека своя правда, и она может быть всю жизнь своя. Меня не волнует, как относится мой папа к моим молодым людям.» — заявила певица.

Нюша заявила, что Егор Крид винит в их расставании ее отца

Нюша, известная так же под псевдонимом Анна Шурочкина решила раскрыть тайну расставания с известным исполнителем Егором Кридом и рассказала о его минусах на YouTube-канале.

Нюша рассказала, что бывший парень считает виновников расставания отца певицы.

-У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]. — заявила певица.

Егор Крид был очень не уверен в себе, считает певица.