Нюша раскрыла тайну расставания с Егором Кридом

Нюша, известная так же под псевдонимом Анна Шурочкина решила раскрыть тайну расставания с известным исполнителем Егором Кридом и рассказала о его минусах на YouTube-канале.
Нюша рассказала, что бывший парень считает виновников расставания отца певицы.
-У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]. — заявила певица.
Егор Крид был очень не уверен в себе, считает певица.
-Я винила больше его, а он винил больше папу. Это лично его мнение. Мое мнение — у каждого человека своя правда, и она может быть всю жизнь своя. Меня не волнует, как относится мой папа к моим молодым людям.