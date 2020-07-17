Как получить 466 тыс. и 616 тыс. рублей материнского капитала без заявления? 

Наряду с проактивной выдачей сертификата на материнский капитал, упрощен порядок направления средств на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий.

Более 209 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал без заявления

За три месяца с момента запуска проактивного оформления материнского капитала больше 209 тыс. семей получили сертификат, не обращаясь за ним с заявлением, сообщает Минтруд. В таком проактивном режиме сертификаты на материнский капитал стали выдаваться с 15 апреля.

“За три месяца выдано свыше 209 тысяч сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть без заявления со стороны родителей. Пенсионный фонд оформляет сертификаты по данным, поступившим из реестра ЗАГС о родившихся детях, без заявления со стороны родителей. Уведомление о выданном сертификате автоматически появляется в электронном кабинете родителя на порталах es.pfrf.ru и gosuslugi.ru”, — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Напомним, предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей.

Наряду с проактивной выдачей сертификата на материнский капитал, также упрощен порядок направления средств на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. С 15 апреля для этого можно обратиться в банк с заявлением о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту, если у банка заключено соглашение с Пенсионным фондом России.