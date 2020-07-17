Как получить 466 тыс. и 616 тыс. рублей материнского капитала без заявления? 

За три месяца с момента запуска проактивного оформления материнского капитала больше 209 тыс. семей получили сертификат, не обращаясь за ним с заявлением, сообщает Минтруд. В таком проактивном режиме сертификаты на материнский капитал стали выдаваться с 15 апреля.
“За три месяца выдано свыше 209 тысяч сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть без заявления со стороны родителей. Пенсионный фонд оформляет сертификаты по данным, поступившим из реестра ЗАГС о родившихся детях, без заявления со стороны родителей. Уведомление о выданном сертификате автоматически появляется в электронном кабинете родителя на порталах es.pfrf.ru и gosuslugi.ru”, — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Напомним, предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей.
Наряду с проактивной выдачей сертификата на материнский капитал, также упрощен порядок направления средств на оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. С 15 апреля для этого можно обратиться в банк с заявлением о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту, если у банка заключено соглашение с Пенсионным фондом России.