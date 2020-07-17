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Отчет министра ЖКХ Архипова по свалке: мэр Бердска просит современный полигон ТКО. Специалисты министерства помогут ООО «Полигон» доработать ТЗ

17:44 17.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В министерстве провели специальное совещание по будущей свалке рядом с Бердском. Власти обеспокоены недовольством людей. Они стараются обосновать необходимость будущего полигона, заверяют, что старый пришло время закрывать.

Отчет министра ЖКХ Архипова по свалке: мэр Бердска просит современный полигон ТКО. Специалисты министерства помогут ООО Полигон доработать ТЗ
Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов необходимых экспертиз
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Отчет министра ЖКХ Архипова по свалке: мэр Бердска просит современный полигон ТКО. Специалисты министерства помогут ООО Полигон доработать ТЗ

Отчет министра ЖКХ Архипова по свалке: мэр Бердска просит современный полигон ТКО. Специалисты министерства помогут ООО «Полигон» доработать ТЗКак мэр Евгений Шестернин будет контролировать заморозку строительства мусорки около кладбища Бердска и почему решил, что действующую нужно ликвидировать. ЗапросЕщё 74 новостей

16 июля в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области состоялось совещание, посвященное размещению полигона ТКО в Искитимском районе. Напомним, ситуация вокруг этого вопроса вызвала резонанс в Бердске – люди возмутились начатыми работами по строительству дороги в сторону земельного участка, на котором возможно размещение нового полигона. Участники совещания обсудили ключевые вопросы, связанные с размещением полигона.

Действующий полигон ТКО в г. Бердске

Существующий полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в г. Бердске эксплуатируется с 1954 года. За 2018 год на полигоне размещено 78 тыс. тонн отходов, в 2019 году масса только размещенных ТКО составляет 38 тыс. тонн, на 2020 год производственной программой, организацией эксплуатирующей полигон, предусмотрено размещение 99 тыс. тонн отходов. Объем размещенных отходов приближается к 2 млн. м3. У полигона отсутствует разработанный проект санитарно-защитная зоны, карта размещения ТКО на полигоне не оснащена геомембранной для изоляции отходов от почвы.

Отчет министра ЖКХ Архипова по свалке: мэр Бердска просит современный полигон ТКО. Специалисты министерства помогут ООО Полигон доработать ТЗ

Земельный участок для проекта нового полигона.

В соответствии с территориальной схемой, государственной программой Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п, в рамках инвестиционного проекта предусмотрено создание нового объекта ТКО. Документы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области подготовлены с учетом планируемого объекта.

Текущая ситуация по объекту в с. Маяк

По информации администрации Искитимского района Новосибирской области, да настоящего времени осуществлялись работы по строительству подъездной дороги к земельному участку 54:07:047401:1085. Решение вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе Новосибирской области возможно только после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство. В настоящее время инициатором проекта только формируется пакет документов для направления на государственную экологическую экспертизу.

На совещании министр Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта по строительству объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов необходимых экспертиз.

Решения, принятые на совещании

Министр обратился к представителям администрации Искитимского района Новосибирской области провести выездное мероприятие в целях контроля текущей ситуации в границах земельного участка 54:07:047401:1085 и направить информацию по результатам выезда в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Глава г. Бердска Евгений Шестернин высказал позицию о необходимости современного комплекса по переработке ТКО для утилизации отходов, собранных на территории Бердска. Министр Денис Архипов поддержал это решение. Он поставил задачу специалистам министерства совместно с инвестором (ООО «Полигон») проанализировать техническое задание на объект с целью включения в него современного комплекса по утилизации ТКО.

Источник: mjkh.nso.ru

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