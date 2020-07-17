Онлайн некролог: Кто умер с 06.07 по 16.07.2020 в Бердске

Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

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Репенко К.П. 01.11.36 – 06.07.20

Бурак В.А. 15.09.35 – 07.07.20

Больнова Л.В. 29.01.60 – 07.07.20

Семенюкова Н.П. 27.01.41 – 08.07.20

Баркова Л.М. 15.09.52 – 09.07.20

Лазарева В.А. 01.01.35 – 10.07.20

Фалеев А.В. 21.12.70 – 10.07.20

Тен Л. 15.01.47 – 10.07.20

Коваленко Н.Г. 27.05.31 – 10.07.20

Воронцова С.И. 29.06.63 – 10.07.20

Блинова В.С. 01.09.37 – 10.07.20

Синчуров А.Ф. 02.11.36 – 12.07.20

Новоселов А.А. 11.04.52 – 10.07.20

Снегур И.В. 28.12.82 – 11.07.20

Кравец А.Г. 28.04.43 – 11.07.20

Валынкина М.Е. 20.12.32 – 11.07.20

Свиридова Р.Г. 05.10.37 – 12.07.20

Гусева Ф.П. 27.11.33 – 12.07.20

Леконцев А.В. 20.02.71 – 13.07.20

Петров Н.С. 29.08.54 – 13.07.20

Матвеев Б.К. 21.07.47 – 13.07.20

Жанчураева Л.Н. 01.05.40 – 14.07.20

Терентьева Е.П. 19.22 – 14.07.20

Ноуарова Ю.Е. 27.07.38 – 4.07.20

Казаков В.А. 26.07.60 – 14.07.20

Русинов Б.И. 08.08.35 – 15.07.20

Колобов С.Н. 15.03.59 – 15.07.20

Рукина Г.Г. 16.01.46 – 15.07.20

Шарыков А.А. 05.10.39 – 16.07.20

Белоногов В.Н. 11.02.61 – 16.07.20

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69