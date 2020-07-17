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Труп с разрубленной головой: Задержали отца и пасынка по подозрению в убийстве в Новосибирской области

18:10 17.07.2020 Фото: СКР
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32-летнего погибшего обнаружили в его доме в Болотном. Служебная собака взяла след и привела в баню на соседнем участке, где нашли окровавленную одежду.

Труп с разрубленной головой: Задержали отца и пасынка по подозрению в убийстве в Новосибирской области
Обстоятельства убийства устанавливает Следственный комитет

В Болотном задержаны подозреваемые в убийстве, сообщили в пятницу в управлении СКР по Новосибирской области.

16 июля 2020 года около в 17-ти часов в своем доме в Болотном обнаружено тело хозяина дома 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде шести рубленных ран затылочной и височной областей головы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников полиции и Следственного комитета.

В совершении данного преступления подозреваются двое жителей Болотного 1998 года и 1983 года рождения. Оба задержаны полицией.

Полицейские установили, что смерть мужчины носит криминальный характер. Предварительной установлено, что смерть мужчины наступила от рубленых ран головы.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были опрошены жильцы частного сектора, а также применена служебно-розыскная собака, которая взяла сразу два следа. Один из них привел в баню на соседнем участке, где была обнаружена одежда со следами крови, другой – в продуктовый магазин, где, как выяснилось, в день убийства двое соседей потерпевшего приобретали спиртное, — рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

Оба гражданина –37-летний мужчина и его приемный сын в возрасте 22 лет – были задержаны и доставлены в полицию. По имеющейся информации, оба гражданина в день убийства были у него дома, причем младший из них распивал с потерпевшим спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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