Труп с разрубленной головой: Задержали отца и пасынка по подозрению в убийстве в Новосибирской области

В Болотном задержаны подозреваемые в убийстве, сообщили в пятницу в управлении СКР по Новосибирской области.
16 июля 2020 года около в 17-ти часов в своем доме в Болотном обнаружено тело хозяина дома 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде шести рубленных ран затылочной и височной областей головы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников полиции и Следственного комитета.
В совершении данного преступления подозреваются двое жителей Болотного 1998 года и 1983 года рождения. Оба задержаны полицией.
Полицейские установили, что смерть мужчины носит криминальный характер. Предварительной установлено, что смерть мужчины наступила от рубленых ран головы.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были опрошены жильцы частного сектора, а также применена служебно-розыскная собака, которая взяла сразу два следа. Один из них привел в баню на соседнем участке, где была обнаружена одежда со следами крови, другой – в продуктовый магазин, где, как выяснилось, в день убийства двое соседей потерпевшего приобретали спиртное, — рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.
Оба гражданина –37-летний мужчина и его приемный сын в возрасте 22 лет – были задержаны и доставлены в полицию. По имеющейся информации, оба гражданина в день убийства были у него дома, причем младший из них распивал с потерпевшим спиртное.
По данному факту возбуждено уголовное дело, по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».
Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.