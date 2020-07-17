Почти 8000 болеют ковидом на 17 июля 2020 в Новосибисркой области

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область по-прежнему замыкает тройку регионов Сибири с самой низкой скоростью распространения эпидемии. Итоги недели Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 11 по 17 июля. За истекшую неделю показатель количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области дал прирост в 11%. Наблюдается некоторое уменьшение прироста (10 июля было 12%). Общая картина недели в регионе остается относительно стабильной. Но при этом количественный прирост продолжает увеличиваться (более 800 случае в неделю). Регион приблизился к порогу в 8000 выявленных случаев. По состоянию на 17 июля Новосибирская область все так же находится на 8-м месте по показателю прироста выявленных случаев COVID-19 в СФО, замыкая тройку субъектов СФО с самым низким % прироста заболевших. Лучшие показатели — у Республики Тыва и Красноярского края. Уже два месяца в области фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев инфекции (превышающий 110 человек/сутки). 17 июля на территории Новосибирской области выявлено 7845 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 12 июля — 121 человек за сутки. Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период еще понизился (с 16 до 14%). Таким образом, общая картина в федеральном округе хуже, чем в Новосибирской области. Самый высокий прирост новых случаев в Сибири за неделю произошел в Алтайском крае (30%). На 2-м месте — Республика Алтай, показатель здесь — 21% (с 10 июля он уменьшился на 28%). Замыкает рейтинг регионов Тыва, здесь прирост всего 5% Средний темп прироста в СФО снизился незначительно – до 2,0% в день (2,3% — неделей ранее). Наибольшее снижение снова в Республике Тыва – в 1,9 раза (с 1,5 до 0,8%). Рост скорости распространения эпидемии, напротив, наблюдается в Алтайском крае: с 3,9 до 4,3%. По РФ показатель прироста существенно ниже, чем в Новосибирской области и СФО, за неделю он уменьшился с 7 до 6%. Прирост в целом по России стабильно, хоть и медленно, продолжает снижаться. ИЦК отмечает, что первые два региона Сибири, преодолевшие порог в 11 000 заболевших — Красноярский край и Иркутская область. Порог в 6 000 выявленных случаев на неделе преодолел Алтайский край, в 5 000 – Омская область, в 3 000 – Томская область и в 1 000 – Республика Алтай.