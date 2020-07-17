Взорвался газ в квартире: в больницу с ожогами попали 15-летний мальчик и взрослый в Новосибирской области

По предварительной информации взрослые, распивая алкогольные напитки, кипятили воду на газовой плите и закурили.

Причина происшествия – нарушение эксплуатации газового оборудования

Хлопок бытового газа в жилье произошли в Новосибирской области 17 июля с потерпевшими. Предварительная причина происшествия – нарушение эксплуатации газового оборудования, сообщили в региональном управлении МЧС.

В городе Барабинске в 10:20 в дежурную службу поступило сообщение о хлопке бытового газа в частном доме, в результате чего пострадали двое взрослых и один пятнадцатилетний подросток.

Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате. По предварительной информации взрослые, распивая алкогольные напитки, кипятили воду на газовой плите и закурили. Медики госпитализировали в центральную районную больницу мужчину и подростка с ожогами различной степенью тяжести, второй мужчина от медицинской помощи отказался.