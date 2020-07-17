ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске: на видео сняли задержание иностранца

Он готовил взрывы в местах массового скопления людей, а в дальнейшем планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, изъяли у него бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие

ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске, планировавшийся по указанию главарей международных террористов. Об этом сообщил в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — говорится в сообщили ФСБ.

В дальнейшем он планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракт», — отметили в спецслужбе.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.