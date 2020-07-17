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Уйдут с молотка заброшенная 5-этажка с землей Минобороны в военном городке Бердска

18:40 17.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Стройка началась в 2008 году. В нее вложили 200 млн рублей. В 185 квартир хотели заселить военнослужащих из вертолетного полка и бригады спецназа. С тех пор долгострой стоит без окон и дверей.

Уйдут с молотка заброшенная 5 этажка с землей Минобороны в военном городке Бердска
Недостроенную пятиэтажку для спецназа в Бердске продадут с аукциона

На третий квартал 2020 года ДОМ.РФ намечает аукцион по продаже довольно большого земельного участка и недостроенной пятиэтажки из двух секций рядом с аэродромом Центральный в военном городке Бердска.

На сайте ДОМ.РФ сообщают, что сейчас идёт подготовка к продаже земли и недостроенного здания на улице Авиаторов в военном городке Бердска рядом с аэродромом. Площадь участка — 2 гектара. На нём расположен недостроенный многоквартирный дом площадью 14,5 тысячи кв. метров. Пятиэтажное строение состоит из двух панельных секций четырёх- и трёхподъездного типа, соединённых в форме буквы «Г» кирпичной трёхэтажной вставкой. В доме 185 квартир.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Минобороны начало строить жилой дом в 2008 году. В стройку вложили 200 млн рублей. В квартиры должны были заселить военнослужащих из вертолётного полка и бригады спецназа. Уже больше десяти лет долгострой стоит без окон и дверей. И поскольку территорию никто не охраняет, он привлекает к себе любопытных подростков, сталкеров и бродяг.

В 2017 году конструкции долгостроя обследовали и оценили их состояние как хорошее. Готовность дома — 70-80%. Все необходимые коммуникации к нему подведены, остались только отделка и прокладка инженерных систем внутри здания.

Стоимость земли и недостроенного здания в ДОМ.РФ, по информации «Новосибирских новостей», пока не назвали.

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От редакции

Кому достанется долгострой с землей?

Аноним, 17 июля 2020 19:51
Небожителю

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