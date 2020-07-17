Иммунитет от COVID-19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью-Йорке

По словам мэра столицы Собянина, «у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца».

Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу

В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал собеседник агентства.

Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.



«При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — подчеркнул столичный градоначальник.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки, передает РИА Новости. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек.