Иммунитет от COVID-19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью-Йорке

В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал собеседник агентства.
Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки, передает РИА Новости. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек.