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Иммунитет от COVID-19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью-Йорке

19:04 17.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам мэра столицы Собянина, «у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца».

Иммунитет от COVID 19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью Йорке
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Иммунитет от COVID 19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью Йорке

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В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал собеседник агентства.

Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.

«При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — подчеркнул столичный градоначальник.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки, передает РИА Новости. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек.

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