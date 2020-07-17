Ворует чужие велосипеды жительница Бердска

Сотрудники отдела МВД России по Бердску разыскивают незнакомку и её подельницу. Велосипед «Космос» с красной рамой исчез из подъезда дома, находящегося в центре города в течение полудня в начале июля. На кадрах видеонаблюдения видно, как две милые незнакомки заходят в подъезд, а потом одна из них выходит оттуда с двухколёсным транспортом в руках и удаляется, не попрощавшись. Ущерб составил 4 тысячи рублей. К совершению данного преступления, как сообщила дознаватель бердского отдела полиции Наталья Коченовская, может быть причастна ранее судимая Медведева Вера Ивановна, 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ «Кража». Тех, кто знает о местоположении женщины на стоп-кадрах с видео, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-983-306-3407 (дознаватель Коченовская Наталья Владимировна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях. *** В летний сезон двухколёсные транспортные средства пользуются особой популярностью не только у простых горожан, но и любителей лёгкой наживы. Особенно те, которые были оставлены без присмотра хозяев. 12 июля молодой человек обнаружил оставленные на первом этаже жилого дома в микрорайоне велосипеды. Сначала он уехал на одном из них, а потом всё же вернулся за вторым. Оба ТС, как рассказала замруководителя Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, принадлежали одному собственнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Тех, кто узнал молодого человека на скрине видео, просьбы позвонить по телефону 3-02-90 (отделение уголовного розыска). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.
Сотрудники отдела МВД России по Бердску разыскивают незнакомку и её подельницу.
Велосипед «Космос» с красной рамой исчез из подъезда дома, находящегося в центре города в течение полудня в начале июля. На кадрах видеонаблюдения видно, как две милые незнакомки заходят в подъезд, а потом одна из них выходит оттуда с двухколёсным транспортом в руках и удаляется, не попрощавшись. Ущерб составил 4 тысячи рублей. К совершению данного преступления, как сообщила дознаватель бердского отдела полиции Наталья Коченовская, может быть причастна ранее судимая Медведева Вера Ивановна, 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ «Кража».
Тех, кто знает о местоположении женщины на стоп-кадрах с видео, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-983-306-3407 (дознаватель Коченовская Наталья Владимировна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.
***
В летний сезон двухколёсные транспортные средства пользуются особой популярностью не только у простых горожан, но и любителей лёгкой наживы. Особенно те, которые были оставлены без присмотра хозяев.
12 июля молодой человек обнаружил оставленные на первом этаже жилого дома в микрорайоне велосипеды. Сначала он уехал на одном из них, а потом всё же вернулся за вторым. Оба ТС, как рассказала замруководителя Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, принадлежали одному собственнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Тех, кто узнал молодого человека на скрине видео, просьбы позвонить по телефону 3-02-90 (отделение уголовного розыска). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.