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Вышибло окна и двери взрывом газа в квартире. Пострадали старушка и автомобиль в Новосибирской области

19:15 17.07.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Взрыв произошел, когда 83-летняя женщина готовила еду в двухэтажке в Куйбышеве. Пенсионерка с травмами попала в больницу.

Вышибло окна и двери взрывом газа в квартире. Пострадали старушка и автомобиль в Новосибирской области
В происшествии с газом разбирается администрация Куйбышева

Хлопка бытового газа в жилье произошел в Новосибирской  17 июля. Пострадали люди, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Куйбышеве из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования при приготовлении пищи пострадала женщина 1937 года рождения, которую госпитализировали в центральную районную больницу.

В оперативную службу сообщение поступило в 11:46. Происшествие произошло в квартире двухэтажного шестнадцати квартирного дома. Нарушено остекление, повреждена межкомнатная дверь, припаркованный у дома автомобиль. В настоящее время администрация проводит оценку последствий происшествия.

-Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан перед использованием газового оборудования — баллон, плита, водонагреватель и прочее, обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации приборов при покупке в магазине или у изготовителей, а также у специалистов газовой службы или управляющей компании, — акцентировали в спасательном ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу произошло похожее происшествие в Барабинске. Там при взрыве газа пострадали три человека.

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