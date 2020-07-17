Вышибло окна и двери взрывом газа в квартире. Пострадали старушка и автомобиль в Новосибирской области

Взрыв произошел, когда 83-летняя женщина готовила еду в двухэтажке в Куйбышеве. Пенсионерка с травмами попала в больницу.

В происшествии с газом разбирается администрация Куйбышева

Хлопка бытового газа в жилье произошел в Новосибирской 17 июля. Пострадали люди, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Куйбышеве из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования при приготовлении пищи пострадала женщина 1937 года рождения, которую госпитализировали в центральную районную больницу.

В оперативную службу сообщение поступило в 11:46. Происшествие произошло в квартире двухэтажного шестнадцати квартирного дома. Нарушено остекление, повреждена межкомнатная дверь, припаркованный у дома автомобиль. В настоящее время администрация проводит оценку последствий происшествия.

-Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан перед использованием газового оборудования — баллон, плита, водонагреватель и прочее, обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации приборов при покупке в магазине или у изготовителей, а также у специалистов газовой службы или управляющей компании, — акцентировали в спасательном ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу произошло похожее происшествие в Барабинске. Там при взрыве газа пострадали три человека.