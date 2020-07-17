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«Полный холодильник еды»: на видео сняли условия жизни копавшегося в помойке фронтовика

19:29 17.07.2020 Фото: tyumentimes.ru
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Оказалось, что 92-летний Иннокентий Кузин, ни в чем не нуждается, живет в опрятной квартире и в дом ветеранов не собирается. Возле мусорных баков он, увешанный медалями, искал резинку от трости.

«Полный холодильник еды»: на видео сняли условия жизни копавшегося в помойке фронтовика
Стало известно, в каких условиях живет тюменский «ветеран, который копался на помойке»

Видео с тюменским ветераном, который якобы «роется на помойке», выложил накануне на сервисе Тик-Ток пользователь Евгений @prosto.jony. Оно бурно распространяется в соцсетях.

— Помог едой, денег с собой не было. Проживает в г.Тюмень в районе КПД, — подписал свое видео Евгений, которое быстро стало резонансным.

В нашумевшем ролике ветерана, увешенного медалями, сняли около мусорных баков. Оператор решил, что пожилой человек нуждается в помощи и, таким образом, хотел обратить внимание на эту ситуацию.

Оказалось, что тюменский ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний первооткрыватель ямальской нефти Иннокентий Кузин, ни в чем не нуждается. Видео с опровержением выложил сам же автор Евгений. На записи видно, что у него в холодильнике есть продукты. Он живет в опрятной ухоженной квартире, судя по обстановке, это типичная квартира в «хрущевке».

Эту же информацию подтвердила на своей странице во «Вконтакте» пресс-секретарь департамента соцразвития Тюменской области Лариса Спицына.

«Ветеран не находится в состоянии опасности, в холодильнике и морозилке есть продукты. Все меры социальной поддержки, гарантированные действующим законодательством, предоставляются.

От размещения в доме-интернате и социального обслуживания на дому Иннокентий Иванович категорически отказывается. В соответствии с действующим законодательством предоставление социальных услуг как на дому, так и в стационарной организации возможно только с личного согласия гражданина.

Нуждается ли ветеран в специализированной медицинской помощи, определить могут только врачи, которые, по информации органов здравоохранения, сегодня выедут

Также соцработники связались с родственниками Иннокентия Ивановича. По словам родственников, ветеран по собственному желанию проживает отдельно, самостоятельно распоряжается пенсией, приобретает продукты. Родственники ежедневно его навещают, ухаживают, привозят продукты, от социальных услуг также отказались.», — говорится в ее посте.

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