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Признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из-за сложных заданий требуют от министра Кравцова

19:45 17.07.2020 Фото: Курьер. Сред. Бердск
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«На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!», пишут авторы петиции. На справились даже 100-балльники. А специалисты утверждают, что здания рассчитаны на опытных профессионалов.

Признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из за сложных заданий требуют от министра Кравцова
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными. Выпускники и их родители жалуются на сложность заданий

Выпускники и их родители потребовали признать результаты ЕГЭ по химии недействительными. На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий.

Автор одного из обращений пишет, что «работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов». «На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!», — написала она.

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков. «Зачем надо было настолько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» — задается вопросом он, адресуя его министру просвещения Сергей Кравцову. Эксперт отмечает, что ЕГЭ такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя.

«Ребенок в течение года занималась с двумя репетиторами по химии как дополнение к даваемым в школе знаниям и пробные задачи решала на 100 баллов. Когда она на экзамене ЕГЭ по химии увидела задания, она такие даже не решала в пробных тестах.

Потом, уже разговаривая с другими родителями выяснилось, что подобное недоумение было и у других школьников. Когда уже прекратится ситуация, когда школа не справляется с обучением и родители вынуждены платить дополнительно репетиторам для получения хотя бы минимального уровня знаний? Зачем нам тогда бесплатная школа и зачем мы тратим бюджетные деньги на школьных учителей, которые получается не в состоянии дать знания? Или это спланированное препятствие для детей, которые собираются посвятить свою жизнь медицине и спасению жизней?

Мы требуем разобраться в этом вопросе и прекратить издевательства над детьми, создав тесты соответствующие тем знаниям, которые предусмотрены школьной программой и сократить огромную разницу в том, что дается в школе и что требуется для ЕГЭ», — пишут недовольные.

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От редакции

Отменят результаты ЕГЭ?

Аноним, 17 июля 2020 20:27
НВР:
Ни в коем случаи,стране не нужны химики

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