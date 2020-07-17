17.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

За 1,8 млрд рублей отремонтируют дорогу на пляж «Наутилус» от ледовой арены в Новосибирске

19:59 17.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Еще 716,6 млн рублей даст Москва на стимулирование программ жилищного строительства в регионе и 500 млн на дорожный ремонт.

За 1,8 млрд рублей отремонтируют дорогу на пляж Наутилус от ледовой арены в Новосибирске
Дополнительное финансирование предложено выделить Новосибирской области на жилищное и дорожное строительство

В 2020 году Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на приоритетные направления, касающиеся стимулирования программ жилищного строительства и строительства дорожной инфраструктуры. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, передает пресс-служба регионального правительства.

Как прокомментировал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 716,6 млн рублей на стимулирование программ жилищного строительства в регионе.

Также 1,8 млрд рублей направляется на дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные» на мероприятия для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене»: реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от Лыщинского до пляжа «Наутилус», пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. А также строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Кроме того, планируется реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

Еще 500 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные» дополнительно направляется на приведение 4,5 км улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Денег на все хватит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пробки на Бердском шоссе исчезнут в 2021 году после ремонта въезда в Академгородок
20:58 17-07-2020
Пробки на Бердском шоссе исчезнут в 2021 году после ремонта въезда в Академгородок
На видео истерику с матами и ползанием по асфальту девушки из-за креветок сняли в Сочи
20:41 17-07-2020
На видео истерику с матами и ползанием по асфальту девушки из-за креветок сняли в Сочи
БердскС декольте и на каблуках - значит, без мужика. Как одеваются одинокие женщины
20:29 17-07-2020
С декольте и на каблуках - значит, без мужика. Как одеваются одинокие женщины
Открыть российскую границу для самолетов призвал глава Минздрава
20:20 17-07-2020
Открыть российскую границу для самолетов призвал глава Минздрава
"Стал захлебываться и утонул": Спасатели не нашли тело 17-летнего юноши в Оби у Димитровского моста в Новосибирске
20:11 17-07-2020
За 1,8 млрд рублей отремонтируют дорогу на пляж "Наутилус" от ледовой арены в Новосибирске
19:59 17-07-2020
За 1,8 млрд рублей отремонтируют дорогу на пляж
Признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из-за сложных заданий требуют от министра Кравцова 1
19:45 17-07-2020
Признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из-за сложных заданий требуют от министра Кравцова
«Полный холодильник еды»: на видео сняли условия жизни копавшегося в помойке фронтовика
19:29 17-07-2020
«Полный холодильник еды»: на видео сняли условия жизни копавшегося в помойке фронтовика
Вышибло окна и двери взрывом газа в квартире. Пострадали старушка и автомобиль в Новосибирской области
19:15 17-07-2020
Вышибло окна и двери взрывом газа в квартире. Пострадали старушка и автомобиль в Новосибирской области
Иммунитет от COVID-19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью-Йорке
19:04 17-07-2020
Иммунитет от COVID-19 приобрели 60% жителей Москвы. Как в Нью-Йорке