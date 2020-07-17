Угрожал убийством и душил четырёхлетнюю девочку Денис Верещагин из Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Угрожал убийством и душил четырёхлетнюю девочку Денис Верещагин из Бердска

7:50:097/17/2020
0

<div></div>

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела ещё по одной статье – 116 УК РФ «Побои».

Совершенно зверское нападение произошло в Бердске 11 июля, около 9 часов вечера во дворе дома № 1 улицы Горького. Мама гуляла со своей четырёхлетней дочкой и уже возвращалась домой, когда неожиданно навстречу ей шагнул житель дома Денис Верещагин. Он набросился на малышку с кулаками, а потом тал душить её. При этом во весь голос он орал: «Я убью тебя, мразь».

На крики женщины сбежались соседи, и с трудом им удалось отбить малышку от разъярённого нетрезвого мужчины. Кто-то из очевидцев вызвал полицию. Верещагина задержали и доставили в полицию, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы дела были отправлены в бердский отдел Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Вчера, 16 июля, как рассказал старший дознаватель бердского отдела МВД России Виталий Барашков, материалы вернулись вновь в полицию: по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

— Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела ещё по одной статье – 116 УК РФ «Побои», — уточнил Виталий Сергеевич.

Личность ранее судимого за убийство и кражи Верещагина известна жителям многоэтажки уже давно. Он ведёт антисоциальный образ жизни, часто бывает нетрезвый и агрессивный. 35-летний мужчина, как и его семья, также хорошо известны и сотрудникам полиции: оба родителя имели проблемы с законом, а в их квартире несколько лет был настоящий притон. В тот вечер Верещагин был мертвецки пьян и признался полицейским, что не помнит свои действия, но допускает, что мог это сделать.

Мать ребёнка до сих пор находится в шоковом состоянии, психологическая помощь требуется и малышке.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами
    12:30:37 4/10/2021
    Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами
    Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
    11:20:26 4/9/2021
    Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
    Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
    10:52:50 4/9/2021
    Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
    "Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
    10:28:12 4/9/2021
    "Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
    Модные имена для девочек в 2021 году
    10:20:54 4/9/2021
    Модные имена для девочек в 2021 году
    Бердск10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    10:06:21 4/9/2021
    10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    10:04:59 4/9/2021
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    9:45:27 4/9/2021
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    10 апреля – Большая родительская суббота: молитвы для чтения об усопших родных
    9:20:35 4/9/2021
    10 апреля – Большая родительская суббота: молитвы для чтения об усопших родных
    Имущество Кадырова не станет проверять Кремль: Верит декларации о доходах
    9:16:57 4/9/2021
    Имущество Кадырова не станет проверять Кремль: Верит декларации о доходах