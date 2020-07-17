Угрожал убийством и душил четырёхлетнюю девочку Денис Верещагин из Бердска

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела ещё по одной статье – 116 УК РФ «Побои». Совершенно зверское нападение произошло в Бердске 11 июля, около 9 часов вечера во дворе дома № 1 улицы Горького. Мама гуляла со своей четырёхлетней дочкой и уже возвращалась домой, когда неожиданно навстречу ей шагнул житель дома Денис Верещагин. Он набросился на малышку с кулаками, а потом тал душить её. При этом во весь голос он орал: «Я убью тебя, мразь». На крики женщины сбежались соседи, и с трудом им удалось отбить малышку от разъярённого нетрезвого мужчины. Кто-то из очевидцев вызвал полицию. Верещагина задержали и доставили в полицию, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы дела были отправлены в бердский отдел Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Вчера, 16 июля, как рассказал старший дознаватель бердского отдела МВД России Виталий Барашков, материалы вернулись вновь в полицию: по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». — Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела ещё по одной статье – 116 УК РФ «Побои», — уточнил Виталий Сергеевич. Личность ранее судимого за убийство и кражи Верещагина известна жителям многоэтажки уже давно. Он ведёт антисоциальный образ жизни, часто бывает нетрезвый и агрессивный. 35-летний мужчина, как и его семья, также хорошо известны и сотрудникам полиции: оба родителя имели проблемы с законом, а в их квартире несколько лет был настоящий притон. В тот вечер Верещагин был мертвецки пьян и признался полицейским, что не помнит свои действия, но допускает, что мог это сделать. Мать ребёнка до сих пор находится в шоковом состоянии, психологическая помощь требуется и малышке.
Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела ещё по одной статье – 116 УК РФ «Побои».
Совершенно зверское нападение произошло в Бердске 11 июля, около 9 часов вечера во дворе дома № 1 улицы Горького. Мама гуляла со своей четырёхлетней дочкой и уже возвращалась домой, когда неожиданно навстречу ей шагнул житель дома Денис Верещагин. Он набросился на малышку с кулаками, а потом тал душить её. При этом во весь голос он орал: «Я убью тебя, мразь».
На крики женщины сбежались соседи, и с трудом им удалось отбить малышку от разъярённого нетрезвого мужчины. Кто-то из очевидцев вызвал полицию. Верещагина задержали и доставили в полицию, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы дела были отправлены в бердский отдел Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Вчера, 16 июля, как рассказал старший дознаватель бердского отдела МВД России Виталий Барашков, материалы вернулись вновь в полицию: по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
— Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела ещё по одной статье – 116 УК РФ «Побои», — уточнил Виталий Сергеевич.
Личность ранее судимого за убийство и кражи Верещагина известна жителям многоэтажки уже давно. Он ведёт антисоциальный образ жизни, часто бывает нетрезвый и агрессивный. 35-летний мужчина, как и его семья, также хорошо известны и сотрудникам полиции: оба родителя имели проблемы с законом, а в их квартире несколько лет был настоящий притон. В тот вечер Верещагин был мертвецки пьян и признался полицейским, что не помнит свои действия, но допускает, что мог это сделать.
Мать ребёнка до сих пор находится в шоковом состоянии, психологическая помощь требуется и малышке.