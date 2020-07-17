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Открыть российскую границу для самолетов призвал глава Минздрава

20:20 17.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мурашко подчеркнул, что при возобновлении международного авиасообщения ограничения следует сохранить — необходимо продолжать тестирование и соблюдать дистанцию.

Открыть российскую границу для самолетов призвал глава Минздрава
Мурашко предложил возобновить международное авиасообщение в РФ, но с ограничениями

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений для профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», — сказал он в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила, что авиационные власти России ведут работы по возобновлению международного авиасообщения и в ближайшее время объявят о своем решении.

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