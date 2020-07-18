Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!

Весы, Водолей, Рыбы: три знака зодиака, которые имеют душу ангела
Душу ангелов имеют только 3 знака зодиака, об этом рассказали астрологи. Душа человека состоит из двух сторон – одна ангельская, а другая демоническая. Они существуют для того, чтобы уравновешивать баланс между добром и злом. Душа-демон поможет преодолеть трудности, смириться с утратой и горестями. А ангельская душа научит любить и творить добро.
Понятно, что каждый человек хотел бы обладать душой ангела и привносить в мир свет и доброту. Однако делать это суждено только избранным. Их назвали астрологи, пояснив, что характер и способности человека во многом определяются его небесным покровителем – созвездием.
Душой ангела обладает представитель стихии Воздуха Весы
У Весов душа самая светлая. Это очень сострадательные люди, умеющие искренне сопереживать. Они могут к чужой проблеме относиться как к своей собственной. Какие бы проблемы ни случались в жизни Весов, они всегда оставят их на потом, если помощь необходима другому человеку, пусть даже незнакомому.
Представители этого знака могут колебаться и не спешить с осуществлением своей мечты, но когда речь идёт о благополучии другого человека, правильные решения они способны находить очень быстро.
Стремление помогать во всём людям становится причиной того, что Весы ни за что не поддержат никого из окружающих в совершении неверного или аморального поступка. Наоборот, Весы сделают всё от них зависящее, чтобы отговорить человека от неверного шага.
По своей натуре Весы могут быть прирождёнными дипломатами и миротворцами, поэтому они всегда стараются свести на нет любые конфликты и любые споры, свидетелями которых стали.
Самое важное для представителя этого знака – семья, поэтому если у кого-то из её членов возникает проблема, Весы обязательно помогут в её разрешении.
Если люди не отвечают Весам взаимностью, обижаться они не станут, впрочем, точно так же, как не будут и жаловаться, что у них трудная судьба.
Самое большое пристрастие Весов – это искусство. Они не только большие его ценители, но и сами способны создавать шедевры. Весы легко вселяют людям веру в жизнь, одаривают их счастьем и умиротворением. Кроме того, это очень терпеливый знак и из себя практически никогда не выходит.
Душа ангела досталась знаку стихии Воздуха Водолею
Водолей считается среди всех знаков зодиака самым добрым, самым мудрым и имеющим огромное сердце. Это сердце открыто для всей людской печали. Именно поэтому Водолеев больше всего среди врачей, благотворителей, волонтёров и тех, кто отстаивает свои права.
Такие порывы частенько вредят жизни самого Водолея, однако он считает, что прежде всего – люди, а потом уже он сам. Для Водолея важно спасение всех и всего вокруг, важно, чтобы бездомные были сыты, и чтобы все люди были счастливы. Если это удалось сделать, останавливаться представитель этого знака не станет, а найдёт, кому ещё нужно помогать.
Казалось бы, такой человек долго не протянет, он просто-напросто выбьется из сил. Однако это вовсе не так, Водолеи живут долго и до глубокой старости сохраняют бодрость духа и тела. У них прекрасно развита интуиция, к тому же они очень мудры.
При решении той или иной проблемы Водолей идёт коротким путём, а препятствия обходит стороной. Поэтому много сил и энергии тратить не приходится.
У знака стихии Воды Рыб, считают астрологи, душа ангельская
Рыбы – очень хорошие интуиты. Если проверить всех магов и предсказателей, окажется, что большинство из них – Рыбы. Им легче других даётся познание Вселенной. Рыбы на Земле – для лечения душ и для наставления людей на путь истинный.
Рыбы помогут другому человеку обрести покой, а также найти в жизни своё место. Многим это помогает решить крупные проблемы. В благодарность за это люди говорят, что представители этого знака – настоящие Ангелы-Хранители.
Если кто-либо из близких Рыб требует помощи, они не остановятся ни перед чем, пойдут на любые жертвы и проявят себя героически. Рыбы очень гуманны, всегда готовы жертвовать собой для благой цели или для помощи близкому человеку.
Если представитель этого знака зодиака – личность творческая, то он способен сделать планету прекраснее. Созданные Рыбами картины, написанные ими книги, поэтические строки, музыкальные произведения или же архитектурные строения – всё это кажется созданным самим Господом.
Окружающих творчество Рыб одаривает духовностью, счастьем, радостью и гармонией в себе. Бывает, что Рыбы выдыхаются и теряют свои возможности. Однако через короткий период они восстанавливаются. Для этого им нужно просто побыть наедине с собой, отключившись от всего. Такая медитация быстро их восстановит.
Источник: http://rsute.ru/
Да
Нет
Весы-вздорные, водолеи-жестокие, рыбы-прогматичые эгоисты
Рыбы эгоисты
Это факт
Абсолютная чушь!я знаю таких весов и водолеев , что сам демон им позавидует)
Бред
Да я рыба.
Я Овен
Я являюсь душой ангела
Я ♎
Нет, дурак
Это всё бред!!!
Я лев
Да,я знак весы
Да, я весы.
Да Водолей
Я рыбка и совпало!но и рыбы бывают разные!
Это реально так Весы и Водолеи.Мне очень близкие эти люди.Благодарю Вас!
У каждого здравомыслящего человека всегда есть возможность быть ЧЕЛОВЕКОМ
Водолей я
В тройке
Я Весы, все действительно так и есть
Da
Да))
Да, я водолей )
Я весы.
И описание мне в принцепи характерно.
Да
Да
Сколько знаю весов, никто из них не отвечает этому описанию, даже можно сказать наоборот. Водолеи разные, среди них есть диаметрально противоположные. Так что всё это ерунда
Это всё бред.