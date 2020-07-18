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Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!

23:42 18.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Понятно, что каждый человек хотел бы обладать душой ангела и привносить в мир свет и доброту. Однако делать это суждено только избранным.

Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!
Душа человека состоит из двух сторон – одна ангельская, а другая демоническая

Весы, Водолей, Рыбы: три знака зодиака, которые имеют душу ангела

Душу ангелов имеют только 3 знака зодиака, об этом рассказали астрологи. Душа человека состоит из двух сторон – одна ангельская, а другая демоническая. Они существуют для того, чтобы уравновешивать баланс между добром и злом. Душа-демон поможет преодолеть трудности, смириться с утратой и горестями. А ангельская душа научит любить и творить добро.

Понятно, что каждый человек хотел бы обладать душой ангела и привносить в мир свет и доброту. Однако делать это суждено только избранным. Их назвали астрологи, пояснив, что характер и способности человека во многом определяются его небесным покровителем – созвездием.

Душой ангела обладает представитель стихии Воздуха Весы

У Весов душа самая светлая. Это очень сострадательные люди, умеющие искренне сопереживать. Они могут к чужой проблеме относиться как к своей собственной. Какие бы проблемы ни случались в жизни Весов, они всегда оставят их на потом, если помощь необходима другому человеку, пусть даже незнакомому.

Представители этого знака могут колебаться и не спешить с осуществлением своей мечты, но когда речь идёт о благополучии другого человека, правильные решения они способны находить очень быстро.

Стремление помогать во всём людям становится причиной того, что Весы ни за что не поддержат никого из окружающих в совершении неверного или аморального поступка. Наоборот, Весы сделают всё от них зависящее, чтобы отговорить человека от неверного шага.

По своей натуре Весы могут быть прирождёнными дипломатами и миротворцами, поэтому они всегда стараются свести на нет любые конфликты и любые споры, свидетелями которых стали.

Самое важное для представителя этого знака – семья, поэтому если у кого-то из её членов возникает проблема, Весы обязательно помогут в её разрешении.

Если люди не отвечают Весам взаимностью, обижаться они не станут, впрочем, точно так же, как не будут и жаловаться, что у них трудная судьба.

Самое большое пристрастие Весов – это искусство. Они не только большие его ценители, но и сами способны создавать шедевры. Весы легко вселяют людям веру в жизнь, одаривают их счастьем и умиротворением. Кроме того, это очень терпеливый знак и из себя практически никогда не выходит.

Душа ангела досталась знаку стихии Воздуха Водолею

Водолей считается среди всех знаков зодиака самым добрым, самым мудрым и имеющим огромное сердце. Это сердце открыто для всей людской печали. Именно поэтому Водолеев больше всего среди врачей, благотворителей, волонтёров и тех, кто отстаивает свои права.

Такие порывы частенько вредят жизни самого Водолея, однако он считает, что прежде всего – люди, а потом уже он сам. Для Водолея важно спасение всех и всего вокруг, важно, чтобы бездомные были сыты, и чтобы все люди были счастливы. Если это удалось сделать, останавливаться представитель этого знака не станет, а найдёт, кому ещё нужно помогать.

Казалось бы, такой человек долго не протянет, он просто-напросто выбьется из сил. Однако это вовсе не так, Водолеи живут долго и до глубокой старости сохраняют бодрость духа и тела. У них прекрасно развита интуиция, к тому же они очень мудры.

При решении той или иной проблемы Водолей идёт коротким путём, а препятствия обходит стороной. Поэтому много сил и энергии тратить не приходится.

У знака стихии Воды Рыб, считают астрологи, душа ангельская
Рыбы – очень хорошие интуиты. Если проверить всех магов и предсказателей, окажется, что большинство из них – Рыбы. Им легче других даётся познание Вселенной. Рыбы на Земле – для лечения душ и для наставления людей на путь истинный.

Рыбы помогут другому человеку обрести покой, а также найти в жизни своё место. Многим это помогает решить крупные проблемы. В благодарность за это люди говорят, что представители этого знака – настоящие Ангелы-Хранители.

Если кто-либо из близких Рыб требует помощи, они не остановятся ни перед чем, пойдут на любые жертвы и проявят себя героически. Рыбы очень гуманны, всегда готовы жертвовать собой для благой цели или для помощи близкому человеку.

Если представитель этого знака зодиака – личность творческая, то он способен сделать планету прекраснее. Созданные Рыбами картины, написанные ими книги, поэтические строки, музыкальные произведения или же архитектурные строения – всё это кажется созданным самим Господом.

Окружающих творчество Рыб одаривает духовностью, счастьем, радостью и гармонией в себе. Бывает, что Рыбы выдыхаются и теряют свои возможности. Однако через короткий период они восстанавливаются. Для этого им нужно просто побыть наедине с собой, отключившись от всего. Такая медитация быстро их восстановит.

Источник: http://rsute.ru/

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От редакции

Вы в тройке?

Аноним, 13 июля 2020 03:08
НВР:
Да
Света, 16 июля 2020 03:13
Да.
Аноним, 13 июля 2020 04:53
НВР:
Нет
Аноним, 13 июля 2020 13:14
НВР:
Весы-вздорные, водолеи-жестокие, рыбы-прогматичые эгоисты
Анна, 16 июля 2020 16:58
А вы говна водолеям не делайте и тогда он не будет жестоким. А то нагадят водолеям , а потом добра ещё ждут от них
водолейка, 16 июля 2020 17:15
водолей, жесток когда этого требуют обстоятельства, восновном водолей добрая душа
Аноним, 16 июля 2020 17:49
Если ты не втройке ангелов то не стоит говорить про добрых людей
Дина, 17 июля 2020 11:23
Водолеи жестокие
Рыбы эгоисты
Это факт
Аноним, 14 июля 2020 07:54
НВР:
Абсолютная чушь!я знаю таких весов и водолеев , что сам демон им позавидует)
Амира, 16 июля 2020 01:13
Зачем пишите всякую ложь. Ангелы тоже мне.
Люда, 16 июля 2020 15:47
Это точно, у меня были знакомые Весы, так вот я всегда сомневалась, читая их гороскоп и думала, что перепутали день его рождения. Он был неплохой человек, но ведь недаром говорят, простота хуже воровства. Пусть покоится с миром.
Павел, 17 июля 2020 18:47
Сам водолей.... И демона-во мне хватает.. А рыбы да эгоисты думают только о себе
Аноним, 14 июля 2020 12:08
Бред не пишите, научитесь разбираться сначала, тоже мне астрологи.
реалис, 17 июля 2020 16:47
при чем тут знак зодиака?доброта или эгоизм идут от воспитания все идет от семьи
Аноним, 14 июля 2020 22:27
НВР:
Бред
Аноним, 15 июля 2020 00:01
Где до этого работал и работаю у одной из них душа проститутки, лиж бы пивасика попить, а у самой дочь, в детдоме было бы лучше с такой мамашей, которой лишь бы пивасика попить не важно с кем.
Аноним, 15 июля 2020 01:31
НВР:
Да я рыба.
Аноним, 15 июля 2020 05:23
НВР:
Я Овен
Аноним, 15 июля 2020 08:36
НВР:
Я являюсь душой ангела
Аноним, 15 июля 2020 14:10
НВР:
Я ♎
Аноним, 15 июля 2020 15:31
Я весы,не совсем ангел
Аноним, 15 июля 2020 18:17
НВР:
Нет, дурак
Это всё бред!!!
Аноним, 15 июля 2020 20:04
НВР:
Я лев
Аноним, 17 июля 2020 18:15
Я тоже Лев. Мы - самые добрые!!!
Аноним, 15 июля 2020 23:39
НВР:
Да,я знак весы
Аноним, 16 июля 2020 00:38
НВР:
Да, я весы.
Аноним, 16 июля 2020 01:42
НВР:
Да Водолей
Аноним, 16 июля 2020 03:35
НВР:
Я рыбка и совпало!но и рыбы бывают разные!
Инесса, 16 июля 2020 05:52
Полная чушь. Зачем вы пишете не правду? Просто писать не о чем
Аноним, 16 июля 2020 11:56
Бредятина, вы вообще о чём, какие они ангелы.
Аноним, 16 июля 2020 14:00
Да
Зархатум,16июля,11: 15я, 16 июля 2020 14:19
Я водолей,знаю много водолеев,рыб и весо́в не все так как вы пишите,есть исключения.
Люда, 16 июля 2020 15:52
Я Скорпион и мой брат Скорпион старший. Так мы земля и небо. Хотя я родилась 5 ноября, а он 7 ноября.
Аноним, 16 июля 2020 15:33
НВР:
Это реально так Весы и Водолеи.Мне очень близкие эти люди.Благодарю Вас!
Люда, 16 июля 2020 15:55
А чем не понравился мой комментарий про Весы. Чистая правда, 35 лет совместной жизни.
Аноним, 16 июля 2020 16:55
НВР:
У каждого здравомыслящего человека всегда есть возможность быть ЧЕЛОВЕКОМ
Аноним, 16 июля 2020 17:12
НВР:
Водолей я
Таро, 16 июля 2020 17:13
У дьявола в услужении тоже есть ангелы... Так чья душа из них ...
Аноним, 16 июля 2020 17:51
НВР:
В тройке
Марина, 17 июля 2020 01:31
Ну, не знаю. Самые неприятные люди в моей жизни - это Водолеи и Весы. Возможно, они исключения из правила, но я всё равно не совсем согласна с этим гороскопом
Аноним, 17 июля 2020 02:10
НВР:
Я Весы, все действительно так и есть
Аноним, 17 июля 2020 02:48
НВР:
Da
Аноним, 17 июля 2020 03:15
НВР:
Да))
Аноним, 17 июля 2020 03:29
НВР:
Да, я водолей )
Ирина, 17 июля 2020 04:14
Полный бред Уменя в доме 3 Водолея и 1 весы. И поверьте я уж знаю их "" ангельские души"
Аноним, 17 июля 2020 04:18
НВР:
Я весы.
И описание мне в принцепи характерно.
Аноним, 17 июля 2020 05:19
НВР:
Да
Аноним, 17 июля 2020 05:52
НВР:
Да
Аноним, 17 июля 2020 10:01
НВР:
Сколько знаю весов, никто из них не отвечает этому описанию, даже можно сказать наоборот. Водолеи разные, среди них есть диаметрально противоположные. Так что всё это ерунда
Аноним, 17 июля 2020 10:26
НВР:
Это всё бред.

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