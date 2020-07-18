Дайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе

Не утихают страсти по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. Напомним, что семьи с детьми такого возраста получили по 20 тыс. рублей на каждого ребенка — по 10 тыс. за июнь и июль. Впрочем, есть родители, которые не увидели этих денег, судя по комментариям к публикациям «Курьер. Среда. Бердск». В каждом случае надо разбираться отдельно. Как сообщалось ранее, на это есть несколько причин.
В основном читатели благодарят президента, Пенсионный фонд и местные власти за правильно решение и оперативность его исполнения. Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России родители делятся мнениями о президентских выплатах. Правда, много критических комментариев о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
— Мне обидно за то, что я учусь в 11 классе, когда начался коронавирус мне было уже 18 лет. Ведь я считаю, что я ещё ребёнок на тот момент была, потому что училась в школе. Да и даже те, кто учится в колледжах и в вузах, то нет времени на работу ходить, ведь сейчас самое главное это образование. Выплачивали бы тем, кто учится в школе, колледже, вузе, — высказалась совершеннолетняя школьница.
Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.
— Всё дай и дай. Надо была сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.
Настя, 8 июля:
— Они объясняют отсутствия выплат тем, что дети после 16 могут сами зарабатывать. Окей: я работаю в фаст-фудной организации и вовремя карантина не могу посещать работу, так как несовершеннолетняя. Угадайте, сколько платят мне в месяц за отсутствие работы? 400 рублей! Как ещё я себя должна обеспечивать, если даже работа не может мне сделать выплаты, что, в принципе, логично. А ещё у меня ЕГЭ и учёба. И что же я должна делать? Я не настаиваю на каких-то выплатах. Переживём как-нибудь, но вот это разделение, кому надо, а кому нет, мне непонятно. Лучше бы посмотрели, куда эти выплаты теперь летят! В начале июня на 30% вырос спрос на гаджеты. Обидно, что так происходит…
Татьяна Юрьевна, 8 июля:
— Совершенно справедливо!!! На гаджеты и потратили. Я лично знаю таких, и знаю тех, кто просто «хорошо погулял » на эти деньги. Моему сыну-инвалиду 17 лет — не дали, ни разу, не нуждается, видимо!
Лилия, 11 июля:
— Да, на новые телефоны! У меня тоже такие примеры есть, некоторые «прогуливают» эти деньги, совершенно ни копейки не потратив на своих денег (такие примеры тоже есть). При этом эти родители еще и посмеиваются над теми, кто не получил никакой помощи. Чем наши 16-18-летние дети хуже других? Они также хотят кушать, также хотят отдохнуть после учебного года… А по мнению Путина, обязаны идти зарабатывать себе на жизнь.
Анна, 15 июля:
— У меня соседка, получила 40 тыс. и пошла налево-направо их транжирить, пока муж на работе. Пробухала и прогуляла все деньги, вот и здорово, да. А мы получили 10 тыс. и не знаем, что делать, идём и одеваем детей, заранее покупаем в школу тетради…
Оксана, 13 июля:
— Спасибо В. В. Путину. Эти выплаты были очень кстати. Хотелось бы в августе получить, чтобы собрать детей в школу.
Ольчик, 13 июля:
— Да, конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и неплохо было бы получить такую поддержку еще раз. Так как улучшения не ожидается, вирус распространяется, а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!
Наталья, 13 июля:
— Владимир Владимирович Путин к вам обращаться мама ребенка от 3 до 16 лет. Можно узнать у вас, будет ещё выплаты на детей в августе? Я вам очень благодарна, спасибо вам огромное за все, не помешало бы ещё одну выплату — к школе собрать ребенка.
Аноним, 15 июля:
— Одна воспитываю пять детей получила выплаты, президент тут ни причём это разбирайтесь с местной властью они мудрят.
Еленка Ваер, 13 июля:
— Да, что вы с этой школой привязались — цены на продукты какие, еды детям купить денег нет. Эти 20 000 очень спасают прокормить детей. А в школу собрать 3000 хватает в волю.
Аноним, 13 июля:
— Эти выплаты были перед выборами. Сейчас выборы прошли, больше никаких выплат не будет. Это была замануха, чтобы люди только проголосовали.
Аноним, 13 июля:
— Вы обратите внимание, как поднялись цены на детские товары (кроме самокатов есть еще и одежда). Эти деньги осядут в карманах бизнесменов, хотя и для бизнеса организовали поддержку. Мама будущих школьников была прямо шокирована ценами на одежду, так что все оттянут из карманов родителей лихие пострадавшие предприниматели и бизнесмены.
Аноним, 15 июля:
— Действительно, достали с этими выплатами… С 16 до 18 тоже дети, и они точно также учатся в вузах очно и родители их кормят и одевают… В период пандемии никто не мог трудоустроиться, чтобы подзаработать себе и не просить у родителей деньги. Пусть сделают для них выплаты в 12 130 рублей, как для взрослой категории, которые не работали, чем они хуже?
Аноним, 15 июля:
— Моей дочери 16 лет. Воспитываю одна, плачу налоги. А пособие не положено. Правительство решило, что она уже взрослая и пусть идёт работать. Учится в школе. На работу не берут до 18. На учёт по безработице тоже не ставят, говорят, что ещё маленькая, ждите до 18. А скоро собираться в школу…
Аноним, 15 июля:
— А мне в этой ситуации непонятно, почему пособие платят только детям до 16 лет?! А в 17 или 18 не дети что ли? Такие же дети, ещё школьники! Этот возраст как раз выпал на выпускной 11 класс, эти дети остались без поддержки от государства! А они сами ещё не работают, точно так же кушать хотят и одевать их надо!А ещё родители выпускников тратят огромные деньги на репетиторов, чтобы помочь своим детям в подготовке к ЕГЭ, т.к зачастую знаний данных в школе не достаточно!!!
на еду
На стройматериалы. Строим дом.
Мы на эти выплаты вставили пластиковые окна в детскую. И сделали не большой косметический ремонт. Сделали то что раньше не могли себе позволить.
Продукты питания и одежда детям, игрушки
Потому что нужно с умом деньги правительству давать, чтобы родители не на себя тратили ,а на ребенка действительно , хорошую проверку устроить куда тратят ,главное же одеть и обуть ребенка и подготовить к школе ,и на еду тоже с умом тратить , большинство не умеет по своим средствам удовлетворения главных потребностей человека, им нужно провести обучающие курсы финансовой грамотности.
Ух... Вам бы тоже в школу не помешало.
Отложили на покупки к школе и одежду-обувь к осени.
Кое что купили детям из одежды. Остальное тупо проели. Что такое 10 тысяч, разве это большие деньги, когда в семье доход упал в два раза. Это хорошая помощь для нашей семьи, и если государство поможет ещё и в августе, будет хорошо.
Здравствуйте, я потратила детские деньги на покупку старой дочери телефона, сделала ремонт в детской комнате
Добавили и купили дочери ноутбук к первому классу! Очень кстати были эти деньги, спасибо. Хотя и не нуждаемся, но от подаренного не отказываемся.
Я лично потратила деньги на ребёнка,а сейчас ведь всё дорого много не купишь,да и на том спасибо,почему люди смотрят на других как они потратили деньги,значит живут в достатке раз серьги покупают,сперва писали спасибо,а сейчас грязь полилась насчёт этих выплат,многие семьи нуждаются в этих деньгах,а то что кто то пропил их или что то купил ,не все люди одинаковы,не надо всех сравнивать под одну гребёнку,у каждого совесть разная,и многие рады будут чтоб выплата эта была,а то что люди тратят деньги это их право,значит дети у них сыты и одеты,может просто совесть у них на последнем плане.
Еда, а ещё купили цыплят и утят, и зерно
Я конечно не получаю выплат т.к.дети выросли, но у моих детей, есть дети от 8 до 12 потратились на одежду и к школе по немногу, остальное продукты и жкх.
Я понимаю что это деньги дают деткам. Я купила деткам нужные вещи на лето, купила вместе с детьми развивающие пособия для учебы дома.И конечно купили много продуктов и вкусняшек моим детям. Но как можно матери покупать золото когда детки сидят голодные и постоянно что-то просят им купить. Это не правильно. Огромное спасибо нашему президенту за такую хорошую поддержку для детей. Ведь сейчас всё для них.
Мы проплатили за квартиру до нового года, чтобы с зп мужа уже не думать об этом, тк я в декрете. И соглашусь с теми, кто просит и в августе сделать такие выплаты. В июне, июле одели детей(2 и 4 года) на лето, тк растут как на дрожжах, а августе одевать уже к саду нужно. Да и за садик сразу на пару месяцев вперед можно проплатить. Было бы здорово.
На детей. Полностью поменяли мебель в детской и обновили ремонт
На продукты и вещи детям
Купила детям носки, трусы ,одежду и обувь.И не много осталось на покушать.На концтовары и школьную одежду этих денег не хватило.Одни рабочие тетради стоят от300-600 за одну.
У меня 2 детей. 4 года и 3 месяца. Все деньги полученные на детей ушли только на еду. Цены растут очень быстро. Надо запасаться на продуктами. Спасибо огромное за такую поддержку.
Оплатила полстоимости путёвки в лагерь, остальную половину господдержка. А ещё 10000 лежат не тронутыми.На школу оставили.
Спасибо нашему президенту за такую огромную помощь. Я одна воспитываю двоих детей и денег ни на что не хватает, а сейчас еще и без работы. На данные деньги я купила детям ноутбук, так как мы давно в нем нуждались, особенно когба началось дистанционное обучение и с телефона не возможно было даже задания посмотреть. Будем рады если и к школе помогут, но и за оказанную помощь СПАСИБО
Купила новую мебель
Здравствуйте не знаю кто куда по тратил деньги я до копейки потратила на детей у меня их трое по ехала на все деньги купила им вещей я считаю это правильно выплаты приходят на детей значит на них и надо тратить
У меня прооперировали дочь 31 марта. Операция на головном мозге. Эти деньги были потрачены на реабилитацию ребенка после операции.
Деньги потратила на на продукты и одежду детям, спасибо нашему презеденту
У меня двое детей я тоже получила но потратила я на их купила школьные принадлежности пока цены не подняли так как в августе не подступиться купила самокаты а остальные ушли на продукты к школе не покупали так как за два месяца они ещё подрастут и будет мало .кто детей в школу одевает тот знает что 10000 даже на одного не хватает.
А у меня одному сыну 8 а дочьке 18 ей неположено но взяла обоих и по везла летних вещей купила немного но на что хватило на дочь то не платят а она тоже учиться тоже хочется в новом походить