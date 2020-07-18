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Дайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе

23:34 18.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Тема выплат денег на детей за июнь и июль продолжает будоражить всю страну. В комментариях на «Курьер. Среда. Бердск» одни благодарят президента, другие просят продлить выплаты и дать детям до 18 лет. Кто-то рассказывает, куда тратят родители — пробухали и купили гаджеты.

Дайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе
20 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет получили большинство семей Бердска
Сюжет: Все пособия Путина
Дайте и дайте! Купила золотые сережки на путинские 40 000 рублей на двух детей от 3 до 16 лет. Мамы ждут по 10 000 в августе

Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и областиВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 211 новостей

Не утихают страсти по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. Напомним, что семьи с детьми такого возраста получили по 20 тыс. рублей на каждого ребенка — по 10 тыс. за июнь и июль. Впрочем, есть родители, которые не увидели этих денег, судя по комментариям к публикациям «Курьер. Среда. Бердск». В каждом случае надо разбираться отдельно. Как сообщалось ранее, на это есть несколько причин.

В основном читатели благодарят президента, Пенсионный фонд и местные власти за правильно решение и оперативность его исполнения. Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России родители делятся мнениями о президентских выплатах. Правда, много критических комментариев о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

— Мне обидно за то, что я учусь в 11 классе, когда начался коронавирус мне было уже 18 лет. Ведь я считаю, что я ещё ребёнок на тот момент была, потому что училась в школе. Да и даже те, кто учится в колледжах и в вузах, то нет времени на работу ходить, ведь сейчас самое главное это образование. Выплачивали бы тем, кто учится в школе, колледже, вузе, — высказалась совершеннолетняя школьница.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо была сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Настя, 8 июля:
— Они объясняют отсутствия выплат тем, что дети после 16 могут сами зарабатывать. Окей: я работаю в фаст-фудной организации и вовремя карантина не могу посещать работу, так как несовершеннолетняя. Угадайте, сколько платят мне в месяц за отсутствие работы? 400 рублей! Как ещё я себя должна обеспечивать, если даже работа не может мне сделать выплаты, что, в принципе, логично. А ещё у меня ЕГЭ и учёба. И что же я должна делать? Я не настаиваю на каких-то выплатах. Переживём как-нибудь, но вот это разделение, кому надо, а кому нет, мне непонятно. Лучше бы посмотрели, куда эти выплаты теперь летят! В начале июня на 30% вырос спрос на гаджеты. Обидно, что так происходит…

Татьяна Юрьевна, 8 июля:
— Совершенно справедливо!!! На гаджеты и потратили. Я лично знаю таких, и знаю тех, кто просто «хорошо погулял » на эти деньги. Моему сыну-инвалиду 17 лет — не дали, ни разу, не нуждается, видимо!

Лилия, 11 июля:
— Да, на новые телефоны! У меня тоже такие примеры есть, некоторые «прогуливают» эти деньги, совершенно ни копейки не потратив на своих денег (такие примеры тоже есть). При этом эти родители еще и посмеиваются над теми, кто не получил никакой помощи. Чем наши 16-18-летние дети хуже других? Они также хотят кушать, также хотят отдохнуть после учебного года… А по мнению Путина, обязаны идти зарабатывать себе на жизнь.

Анна, 15 июля:
— У меня соседка, получила 40 тыс. и пошла налево-направо их транжирить, пока муж на работе. Пробухала и прогуляла все деньги, вот и здорово, да. А мы получили 10 тыс. и не знаем, что делать, идём и одеваем детей, заранее покупаем в школу тетради…

Оксана, 13 июля:
— Спасибо В. В. Путину. Эти выплаты были очень кстати. Хотелось бы в августе получить, чтобы собрать детей в школу.

Ольчик, 13 июля:
— Да, конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и неплохо было бы получить такую поддержку еще раз. Так как улучшения не ожидается, вирус распространяется, а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!

Наталья, 13 июля:
— Владимир Владимирович Путин к вам обращаться мама ребенка от 3 до 16 лет. Можно узнать у вас, будет ещё выплаты на детей в августе? Я вам очень благодарна, спасибо вам огромное за все, не помешало бы ещё одну выплату — к школе собрать ребенка.

Аноним, 15 июля:
— Одна воспитываю пять детей получила выплаты, президент тут ни причём это разбирайтесь с местной властью они мудрят.

Еленка Ваер, 13 июля:
— Да, что вы с этой школой привязались — цены на продукты какие, еды детям купить денег нет. Эти 20 000 очень спасают прокормить детей. А в школу собрать 3000 хватает в волю.

Аноним, 13 июля:
— Эти выплаты были перед выборами. Сейчас выборы прошли, больше никаких выплат не будет. Это была замануха, чтобы люди только проголосовали.

Аноним, 13 июля:
— Вы обратите внимание, как поднялись цены на детские товары (кроме самокатов есть еще и одежда). Эти деньги осядут в карманах бизнесменов, хотя и для бизнеса организовали поддержку. Мама будущих школьников была прямо шокирована ценами на одежду, так что все оттянут из карманов родителей лихие пострадавшие предприниматели и бизнесмены.

Аноним, 15 июля:
— Действительно, достали с этими выплатами… С 16 до 18 тоже дети, и они точно также учатся в вузах очно и родители их кормят и одевают… В период пандемии никто не мог трудоустроиться, чтобы подзаработать себе и не просить у родителей деньги. Пусть сделают для них выплаты в 12 130 рублей, как для взрослой категории, которые не работали, чем они хуже?

Аноним, 15 июля:
— Моей дочери 16 лет. Воспитываю одна, плачу налоги. А пособие не положено. Правительство решило, что она уже взрослая и пусть идёт работать. Учится в школе. На работу не берут до 18. На учёт по безработице тоже не ставят, говорят, что ещё маленькая, ждите до 18. А скоро собираться в школу…

Аноним, 15 июля:
— А мне в этой ситуации непонятно, почему пособие платят только детям до 16 лет?! А в 17 или 18 не дети что ли? Такие же дети, ещё школьники! Этот возраст как раз выпал на выпускной 11 класс, эти дети остались без поддержки от государства! А они сами ещё не работают, точно так же кушать хотят и одевать их надо!А ещё родители выпускников тратят огромные деньги на репетиторов, чтобы помочь своим детям в подготовке к ЕГЭ, т.к зачастую знаний данных в школе не достаточно!!!

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От редакции

На что вы потратили детские деньги?

Аноним, 15 июля 2020 19:18
НВР:
на еду
Аноним, 15 июля 2020 19:56
Вам нужно было отдать выплаты тех кто сережки покупает
Аноним, 15 июля 2020 20:08
Точно так же можно сказать про любые выплаты и пособия, про пенсии и зарплаты. Точно так же одни тратят все это на необходимое, другие на ерунду да еще и кредиты берут. Но это не значит, что не надо платить все эти пособия и пенсии. Я думаю, что здравомыслящих людей все же больше, а значит детям этих людей эта выплата только на пользу.
Шок, 15 июля 2020 22:37
Халявные деньги на всякую удалено тратят. Мы значит горбатимся, а они ...
Аноним, 15 июля 2020 22:47
На отдых детей на море( еще добавила свои заработанные)
Ананоним, 15 июля 2020 23:18
Ни кого не осуждаю взяли гаджет ну нужен он людям больше чем нужная вещь ,продукты. Пробухали да не правильно жалко денег ,особенно когда их нет. Нам очень пригодились у меня старшим ребёнок на лечение,покупали лекарство которые не выдаются , да и так поддержка очень хорошая. Да и к школе конечно хорошо бы получить выплаты мне двоих собирать в школу ,а у многих 2,3 школьника.
Пип, 16 июля 2020 07:54
Елена Ваер, поделитесь опытом, как собрать"вволю" ребёнка на 3 тысячи к школе. У меня вот никак не получается. На эти деньги только брюки и рубашку можно купить.
Гостья, 17 июля 2020 03:05
Вот, вот. Тоже поразилась. А портфель щас сколько стоит! Брюки, да не одни, рубашки, кофты, туфли, кеды.... У автора комментария, наверное, ребёнок на дому обучается. На 3000 только тетрадей можно купить, ну и шорты на физкультуру. Но чтоб с головой собрать в школу... это что-то новенькое))
Светлана, 18 июля 2020 07:44
Я вот тоже удивлена, как можно собрать ребёнка на 3000р. На 3000р. можно купить брюки, рубашку, но ещё может на 5 тетрадей хватит. Я удивлена, когда люди такое пишут, такое ощущение, что она никогда не одевала в школу ребёнка, а если одевала то лет 20 назад
Аноним, 16 июля 2020 10:45
НВР:
На стройматериалы. Строим дом.
Нина, 16 июля 2020 11:15
НВР:
Мы на эти выплаты вставили пластиковые окна в детскую. И сделали не большой косметический ремонт. Сделали то что раньше не могли себе позволить.
Аноним, 16 июля 2020 11:22
дайте возможность людям зарабатывать на работе, не гнобите малый бизнес, уменьшите налоговую нагрузку на общество, сократите всякого рода лоботрясов и подачки не потребуются. Вперёд к социализму!
Аноним, 16 июля 2020 11:55
НВР:
Продукты питания и одежда детям, игрушки
Аноним, 16 июля 2020 11:55
НВР:
Потому что нужно с умом деньги правительству давать, чтобы родители не на себя тратили ,а на ребенка действительно , хорошую проверку устроить куда тратят ,главное же одеть и обуть ребенка и подготовить к школе ,и на еду тоже с умом тратить , большинство не умеет по своим средствам удовлетворения главных потребностей человека, им нужно провести обучающие курсы финансовой грамотности.
Аноним, 16 июля 2020 12:06
НВР:нашу арганизацию резко закрыли даже непредупредив и осталось с копейками на руках одна воспитоваю 2детей студента 17лет и 4лет малыша. Пришлось у всех знакомых занимать кто сколько может помог выйдя потом на работу пришлось им отдавать но за это время скорилась кварплата.но эти день сразу же оплатила долг по кварплате и помогли очень немного в калию а остаток денег приодела детей на лето ведь дети растут не подням а почесам.пришлось ещё дома вайфай подключит так сыну заниматься как никак студет заданий много. Жаль конечно про детей 17и 18лет забыли что они тоже дети и на них что ещё больше расходов и с какой совестью будут их призивать к службе со словами долг родине отдавать если родина их забыла в такой час.и как дети должны работать если взрослое население даже без работы остался.Ну это на совесте В.В.Путина когда что подписовает что недумает в такой момент и не рассуждает как мы. Как никак мы больше потеряли и позор что на нас ещё и спекулировали деньги делали маски бешенной ценной стали и продукты первой необходимисти и средства защиты это было позорно что такое допустили.Спасибо хоть на младшего дали но если честно эти 10тыч позорные копейки как и пенсии.Подруга живет во Вьетнаме там на людей по нашим деньгам дали почти по 100тыч на каждого члена семьи и бензин стал стоить в два раза дешевле а у нас на всё ценники задрали..Позорище...
Аноним, 16 июля 2020 19:26
Берите букварь и в школу Читать глаза сломала Сами позоритесь такими комментариями Ты прежде всего мать Где папашки детей Почему то все скрываете что получаете алименты и другие выплаты Позорники
Гостья, 17 июля 2020 03:09
//Берите букварь и в школу Читать глаза сломала Сами позоритесь такими комментариями Ты прежде всего мать Где папашки детей Почему то все скрываете что получаете алименты и другие выплаты Позорники//
Ух... Вам бы тоже в школу не помешало.
Аноним, 16 июля 2020 12:11
НВР:
Отложили на покупки к школе и одежду-обувь к осени.
Аноним, 16 июля 2020 12:18
НВР:в запас на экстренный случай
аноним, 16 июля 2020 12:22
НВР:
Кое что купили детям из одежды. Остальное тупо проели. Что такое 10 тысяч, разве это большие деньги, когда в семье доход упал в два раза. Это хорошая помощь для нашей семьи, и если государство поможет ещё и в августе, будет хорошо.
Аноним, 16 июля 2020 12:23
НВР:
Здравствуйте, я потратила детские деньги на покупку старой дочери телефона, сделала ремонт в детской комнате
Вованыч, 17 июля 2020 03:21
Люди!Людиии! Ау! Вы что, даже в начальной школе не учились??? У одной дети растут 'неподням а почесам' (что и где почесам?). Другая деньги потратила на покупку 'старой дочери телефона'!!! На что??? Зачем вам понадобилась старая дочь телефона??? Откуда, черт возьми, у телефона взялась дочь,да еще и старая??? Дух Великого Пушкина рыдает, читая ваши сообщения. Если выклянчите у президента августовскую выплату, то прошу вас, потратьте ее с умом, купите учебник русского языка с 1 по 5 классы.
Анна, 16 июля 2020 12:24
НВР:
Добавили и купили дочери ноутбук к первому классу! Очень кстати были эти деньги, спасибо. Хотя и не нуждаемся, но от подаренного не отказываемся.
Аноним, 16 июля 2020 13:21
НВР:
Я лично потратила деньги на ребёнка,а сейчас ведь всё дорого много не купишь,да и на том спасибо,почему люди смотрят на других как они потратили деньги,значит живут в достатке раз серьги покупают,сперва писали спасибо,а сейчас грязь полилась насчёт этих выплат,многие семьи нуждаются в этих деньгах,а то что кто то пропил их или что то купил ,не все люди одинаковы,не надо всех сравнивать под одну гребёнку,у каждого совесть разная,и многие рады будут чтоб выплата эта была,а то что люди тратят деньги это их право,значит дети у них сыты и одеты,может просто совесть у них на последнем плане.
Аноним, 16 июля 2020 14:42
НВР:
Еда, а ещё купили цыплят и утят, и зерно
Аноним, 16 июля 2020 14:56
НВР:
Я конечно не получаю выплат т.к.дети выросли, но у моих детей, есть дети от 8 до 12 потратились на одежду и к школе по немногу, остальное продукты и жкх.
Надежда, 16 июля 2020 15:20
Облагодейчтвовали подачками! Самим несмешно? Верните мой НДС за год и подачек трёхгрошевых ненадо!
Ольга, 18 июля 2020 15:15
Не бери, раз тебе не надо! Отдай какой-нибудь соседской семье с детьми...
Светлана, 16 июля 2020 15:22
Спасибо ВВ Путину за выплаты. Это очень помогает нам. Я купила дочери ноутбук. Вот тут пишут, что деньги потратили на телефоны и тд. А может ребёнок мечтал о телефоне!? Да и в школе сейчас без хорошего телефона или нюкомпьютера никак. Так что это нужные покупки.
Любовь, 16 июля 2020 15:29
НВР:
Я понимаю что это деньги дают деткам. Я купила деткам нужные вещи на лето, купила вместе с детьми развивающие пособия для учебы дома.И конечно купили много продуктов и вкусняшек моим детям. Но как можно матери покупать золото когда детки сидят голодные и постоянно что-то просят им купить. Это не правильно. Огромное спасибо нашему президенту за такую хорошую поддержку для детей. Ведь сейчас всё для них.
Аноним, 18 июля 2020 23:24
А кто сказал, что у неё дети голодные? Если делает такие покупки, значит есть деньги детей прокормить, одеть...
Аноним, 16 июля 2020 15:47
НВР:
Мы проплатили за квартиру до нового года, чтобы с зп мужа уже не думать об этом, тк я в декрете. И соглашусь с теми, кто просит и в августе сделать такие выплаты. В июне, июле одели детей(2 и 4 года) на лето, тк растут как на дрожжах, а августе одевать уже к саду нужно. Да и за садик сразу на пару месяцев вперед можно проплатить. Было бы здорово.
Аноним, 16 июля 2020 15:51
НВР:
На детей. Полностью поменяли мебель в детской и обновили ремонт
Вероника, 16 июля 2020 23:45
Это хорошо,что дают деньги ,мы их заработали и тратим в любом случае на детей ,а на кого ещё?! Хватит рычать и говорить гадости . А те родители кому не дали ,добивайтесь как можете выплат, все люди нашей огромной страны должны получать эти деньги. Вы лучше у государства спросите,куда они продевают не выданные денежки! Если видите,что с Вами поступают не справедливо,поезжайте к властям и разносить их,а не срывайте злость на тех ,кто получил эти деньги! В вас зависть и злость бушует, а не жажда справедливости. Показывайте свою крутизну у порогов властей!!!!
Аноним, 17 июля 2020 01:43
НВР:
На продукты и вещи детям
Аноним, 17 июля 2020 02:07
Кристина: У меня двое детей до 16 лет, купила обоим по новому велосипеду(уже больше 20 тыс ушло),одежды на лето и специальную обувь, т к проблемы по ортопедии, а обувь эта не дешевая, плюс особая косметика для аллергиков, средства для кожи и купания. Осталось всего ничего. А у меня две школьницы, одна в третий класс идет, другая в первый, еще к школе собрать нужно, закупка спец. тетрадей уже началась, плюс форма,обувь, портфель,все как у всех. Конечно выплата в августе очень помогла бы.
Аноним, 17 июля 2020 02:10
НВР:
Купила детям носки, трусы ,одежду и обувь.И не много осталось на покушать.На концтовары и школьную одежду этих денег не хватило.Одни рабочие тетради стоят от300-600 за одну.
Аноним, 17 июля 2020 02:17
НВР:
У меня 2 детей. 4 года и 3 месяца. Все деньги полученные на детей ушли только на еду. Цены растут очень быстро. Надо запасаться на продуктами. Спасибо огромное за такую поддержку.
Ольга, 17 июля 2020 03:00
Такой бред некоторые пишут. Давать только малоимущим. В моей семье 4 детей, старшая учится в универе. Трое малыши. В семье ребёнок инвалид, тяжелый ребёнок. Его пенсия и все выплаты считаются доходом и я считаюсь не малоимущей. Мне не дали ноутбуки и планшеты. Пенсия ребенка уходит на платных врачей ему же, на его лечение и развитие. На Путинские деньги я наконец купила ему велосипед и телефон, он любит играть в раздевалки, а компьютер у нас один на всех. Купила одежду детям и немного добавила за учёбу дочери в университете.Так вот если сделают малоимущим, я ничего не получу. Я и так ничего не получаю. Живем 6 человек в однокомнатной квартире.
Юлия, 17 июля 2020 03:24
НВР:
Оплатила полстоимости путёвки в лагерь, остальную половину господдержка. А ещё 10000 лежат не тронутыми.На школу оставили.
Аноним, 17 июля 2020 03:27
НВР:
Спасибо нашему президенту за такую огромную помощь. Я одна воспитываю двоих детей и денег ни на что не хватает, а сейчас еще и без работы. На данные деньги я купила детям ноутбук, так как мы давно в нем нуждались, особенно когба началось дистанционное обучение и с телефона не возможно было даже задания посмотреть. Будем рады если и к школе помогут, но и за оказанную помощь СПАСИБО
Аноним, 17 июля 2020 04:28
НВР:одела детей скоро в садик купила еду, и детям разные вкусняшки каждый день ведь нужны, а ещё есть старшая 17 лет которая не получила 10 ей ведь тоже надо вещи и вкусняшек я потратила эти деньги на троих детей.
Аноним, 17 июля 2020 18:01
Тетеньки яНу неужели дома не можете настряпать своим детям веусняшек Уж какие вы им веусняшки покупаете Да мы в 17 лет самлстоятельно домашнии торты стряпали,делились рецептами,а сейчас вкусняшками потчуют своих детей из пальмового масла
Ольга, 18 июля 2020 15:22
И это правильно! Детей надо баловать! На то они и дети
Аноним, 17 июля 2020 05:54
НВР:
Купила новую мебель
Аноним, 17 июля 2020 06:18
НВР:
Здравствуйте не знаю кто куда по тратил деньги я до копейки потратила на детей у меня их трое по ехала на все деньги купила им вещей я считаю это правильно выплаты приходят на детей значит на них и надо тратить
Аноним, 17 июля 2020 07:57
НВР:
У меня прооперировали дочь 31 марта. Операция на головном мозге. Эти деньги были потрачены на реабилитацию ребенка после операции.
Аноним, 17 июля 2020 08:54
НВР:
Деньги потратила на на продукты и одежду детям, спасибо нашему презеденту
Аноним, 17 июля 2020 09:12
НВР:
У меня двое детей я тоже получила но потратила я на их купила школьные принадлежности пока цены не подняли так как в августе не подступиться купила самокаты а остальные ушли на продукты к школе не покупали так как за два месяца они ещё подрастут и будет мало .кто детей в школу одевает тот знает что 10000 даже на одного не хватает.
Аноним, 17 июля 2020 09:44
НВР:
А у меня одному сыну 8 а дочьке 18 ей неположено но взяла обоих и по везла летних вещей купила немного но на что хватило на дочь то не платят а она тоже учиться тоже хочется в новом походить

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