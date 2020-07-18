9 табу-дел, которые нельзя делать вечером. Они уносят счастье и приводят к бедности

Считать и передавать деньги после захода солнца запрещено. В темное время суток в мир выходит все дурное, что оказывает негативное воздействие на деньги.

Пересчитать и отдать деньги кому-то под вечер — все равно что выбросить их, отпустить в темноту, оставить без защиты

Темное время суток — мистическое и таинственное время. У наших предков был полный список того, что нельзя делать после захода солнца, чтобы не навлечь на себя беду. Важно отметить, что многое из этого списка примет соблюдается и по сей день.

Ночь — самое таинственное и загадочное время суток. Издавна люди считали, что именно под покровом ночи происходят самые жуткие вещи, разгуливает нечисть и вытворяет всякие пакости. Конечно, для нас наступление сумерек не считается чем-то особенным, а многие люди и вовсе скептически относятся к различным приметам и суевериям. Это выбор каждого. Но в любом случае, не лишним будет прислушаться к опыту предков: как знать, может, это изменит вашу жизнь к лучшему.

1. Считать и передавать деньги после захода солнца. В эту примету верят и по сей день. Считается, что ночь — царство нечисти. В темное время суток в мир выходит все дурное, что оказывает негативное воздействие на деньги. Поэтому и принято откладывать до утра решение любых денежных вопросов. Иначе есть риск привлечь финансовые трудности, большие долги и крупные убытки.

Пересчитать и отдать деньги кому-то под вечер — все равно что выбросить их, отпустить в темноту, оставить без защиты. Считается, что деньги обижаются на такое обращение. Уходя в тьму, они теряются и больше не находят дорогу домой.

2. Стирать и сушить белье ночью. Одежда в прошлом выполняла не только основную функцию, но и служила оберегом от злых сил и чар. Наши предки полагали, что одежда и постельное белье, которые стираются и сушатся ночью, впитывают в себя негатив, на них прилепляется отрицательная энергетика. Кроме того, на вещи, которые оставлены на улице до утра, легко наслать порчу. Негативной энергетикой заряжал и свет луны — одежда, высушенная под ним, притягивала неудачи, болезни и безумие.

3. Менять лампочки. Это дело лучше отложить до утра, если не хотите привлечь в дом беду. Считается, что «выкручивая» свет в доме, вы мешаете ангелам-хранителям защищать ваш кров.

4.Двигать и переставлять табуреты и стулья. Таким способом вы невольно приглашаете в свой дом нечисть, предлагая ей сесть за ваш стол или поселиться в вашем доме. Разумеется, добра от такого соседства ждать не приходится.

5. Выносить мусор. Существует примета: вынесешь мусор вечером или ночью — привлечешь внимание завистников и сплетников. Такие личности могут испортить немало судеб, отношений и карьер, так что не искушайте судьбу лишний раз, потерпите с выносом мусора до утра.

6. Смотреть в зеркало. Согласно славянским приметам, именно ночью открываются врата в потусторонние миры, где царит нечисть и куда уходят умершие. Зеркало — настоящий портал, посмотрев в которое ночью, можно увидеть злых духов. И чем больше будете смотреть, тем сильнее они будут становиться, питаясь вашей энергетикой, которая может помочь им покинуть потусторонний мир и поселиться в вашем доме.

7. Выяснять отношения. Как только зашло солнце, старайтесь не конфликтовать. Произнося дурные слова в темное время, вы обеспечиваете себя целым букетом проблем. Каждое ругательство тут же отражается на энергетике, причем эффект заметен не сразу — он имеет свойство накапливаться. Эксперты советуют не забывать, что подобное притягивает подобное. Выясняя отношения вечером, вы становитесь настоящим магнитом для злых сил, негатива и бед.

8. Оставлять грязную посуду в раковине и ножи на столе. Уходя вечером с кухни, проверьте, не осталась ли грязная посуда или нож на столе. Обычная внимательность поможет защитить себя от бед. Наши предки считали, что ножи и грязная посуда, оставленные на ночь, обижают и пугают домового. Он может расстроиться и навлечь неприятности.

Источник: dailyhoro.ru