7 способов быстро справиться с перегаром

Запах перегара исходит не изо рта человека, а из его желудка и всего тела, когда переработанный спирт попадает в потовые железы и начинает выделяться на поверхность тела.

Запах перегара проходит не менее 3 часов

Напомним, что запах перегара это дурно пахнущие продукты распада алкоголя. Они дают о себе знать спустя час или полтора после выпитого. В это время под действием ферментов алкоголь превращается в уксусную кислоту, чтобы предостеречь организм от отравления.

Но методы борьбы с этими двумя запахами абсолютно разные. Запах перегара исходит не изо рта человека, а из его желудка и всего тела, когда переработанный спирт попадает в потовые железы и начинает выделяться на поверхность тела. Запах уксусной кислоты частично выделяется легкими и не исчезает, пока организм не выведет все токсичные остатки этанола.

Через сколько перегар перестает действовать

Запах перегара проходит не менее 3 часов. Но бывают ситуации, когда уксус покидает организм в течение 36 часов. Ускорить этот процесс вряд ли удастся, поэтому остается лишь частично заглушить его. Сам перегар не представляет опасности для организма, но вызывает отвращение у окружающих. Особенно остро на него реагируют малыши. Они могут не спать и капризничать, ощущая рядом такой резкий запах.

Как быстро убрать перегар изо рта

Мы уже говорили, что полностью быстро убрать перегар не получится. Поэтому рассмотрим способы его маскировки.

Жевательная резинка. Способ, действительно, простой и всем доступный. Но его минус в том, что его действие прекращается через 10 минут. Если вы готовы жевать непрерывно, то лучше покупать фруктовые жвачки. Их запах маскирует алкоголь более надежно, нежели привычные мятные. Мятный запах, смешиваясь с алкоголем, может дать совсем иной результат, чем ожидалось.

Гигиена полости рта. Срочно почистить зубы. Дополнить профилактику можно специальным спреем. Конечно, их магическое действие также будет длиться недолго. Но процедура скажется на состоянии организма – он начнет выздоравливать.

Другие ароматизаторы. Дома всегда найдется пряная зелень: петрушка, чабрец, кориандр, мускатный орех. Пойдут зерна кофе и обычные жаренные семечки. Эффект от такой маскировки продлиться около 40 минут. Но стоит помнить, что все эти средства имеют свой резкий запах.

Как эффективно убрать перегар изо рта

Только стоит отметить, что эффект от их употребления появится позже, через 6-8 часов.

Пить много жидкости, которая будет стимулировать работу почек. Этими жидкостями могут быть кофе и чай разного вида с мочегонным эффектом. Они выведут остатки алкоголя. Но пить их в большом количестве можно людям, у которых нет проблем с давлением и сердцем.

Пить надо по одной чашке через 4 часа.

Чтобы восстановить минерально-кислотный баланс организма необходимо пить минеральную воду, отвары трав (овса, одуванчика, ромашки). Полезным будет сок свежевыжатых фруктов. Все эти напитки будут влиять на причину появления перегара, а не на его последствия — возникновение неприятного запаха.

Правильная пища. В таком состоянии к месту может оказаться бульон, суп или борщ. Также полезной пищей будет яичница. Она станет источником белка и аминокислот, которые окажут печени существенную помощь в переработке остатков этилового спирта. Ешьте свежие фрукты. Вспомните о мочегонном свойстве арбуза, дыни, клубники.

Физическая активность. Побольше гулять на воздухе, не менее получаса и, находясь в помещении, открывать форточку. При возможности лучше сделать несколько физических упражнений.

Хороший результат принесет дыхательная гимнастика. Ее выполнение можно продолжить до 5 минут, делая глубокие вдохи и выдохи. Этим вы обеспечите гипервентиляцию легких, что будет способствовать их очищению. В результате запах перегара уйдет гораздо быстрее.

Водные процедуры. Душ или теплая ванна очистят поры кожи от токсинов и алкоголь быстрее покинет организм. Конечно, идеальный вариант водных очистительных процедур – баня, но не все способны к такому походу после долгого застолья. Но вот контрастный душ окажется к месту и вовремя ускорит обменные процессы.

Медицинское средство от перегара

В аптеках продается средство «Антиполицай», которое уже испробовано многими водителями. Результат от него достаточно хороший, но срок действия его тоже ограничен. Знатоки не советуют, понадеявшись на него, садиться за руль. Напомним, что действует он в течение часа. Перегар маскируют и средства от похмелья: Зорекс, Лимонтар, Р-ИКС 1.

Но вот активированный уголь и другие сорбенты в этом случае бесполезны. Они влияют на желудок и его содержимое, а запах в это время уже распространился по всему организму.

Конечно, эффективнее всего использовать сразу несколько подобных средств из разных арсеналов. Например, душ, физические упражнения, бульон, фрукты и побольше жидкости. При острой необходимости можно вспомнить о таблетках и жвачке.

Стоит помнить, что запах от алкоголя станет улетучиваться только через 3-8 часов после последней рюмки.

Источник: thequestion