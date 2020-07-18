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17-летнюю девушку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полицию

01:23 18.07.2020 Фото: pxhere.com
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Преступника после удалось задержать, он пытался отомстить за своего отца, убитого 4 года назад родственниками погибшей девушки.

17 летнюю девушку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полицию
Трактор переехал мать и дочь
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
17 летнюю девушку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полицию

17-летнюю девушку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полициюПочему на кладбище нельзя сажать розы? Какие цветы можно посадить?Ещё 325 новостей

17-летнюю Индианку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полицию, сообщает Daily Mail.

Когда об изнасиловании узнала мать девушки, она сразу же обратилась в полицию. Но спустя несколько дней, возвращаясь домой с рынка в городе Амапур на севере Индии на них наехал трактор, подмяв их тела под себя. От полученных травм мать и дочь скончались на месте. При этом водителю удалось скрыться с места преступления.

Преступника после удалось задержать, он пытался отомстить за своего отца, убитого 4 года назад родственниками погибшей девушки. Именно он изнасиловал ее ранее, а потом решил убить, чтобы избежать наказания.

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