17-летнюю девушку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полицию

Преступника после удалось задержать, он пытался отомстить за своего отца, убитого 4 года назад родственниками погибшей девушки.

Трактор переехал мать и дочь

17-летнюю Индианку после группового изнасилования задавили трактором за жалобу в полицию, сообщает Daily Mail.

Когда об изнасиловании узнала мать девушки, она сразу же обратилась в полицию. Но спустя несколько дней, возвращаясь домой с рынка в городе Амапур на севере Индии на них наехал трактор, подмяв их тела под себя. От полученных травм мать и дочь скончались на месте. При этом водителю удалось скрыться с места преступления.

Преступника после удалось задержать, он пытался отомстить за своего отца, убитого 4 года назад родственниками погибшей девушки. Именно он изнасиловал ее ранее, а потом решил убить, чтобы избежать наказания.