Елизавета Пескова раскрыла свой секрет похудения по системе 8/16

Елизавете удалось быстро прийти в форму благодаря интервальному голоданию

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала о способе быстро прийти в форму. Так, Елизавете Песковой помогает похудеть принцип питания по системе 8/16. Это когда 8 часов в день ты можешь кушать что захочется, а 16 часов только голодать и пить воду. Многие звезды стали сообщать, что придерживаются такого же принципа в питании и поддержании стройности.

Елизавета Пескова сообщила, что заметно набрала лишний вес когда соблюдала пост в Рамадан. Ведь нужно было весь световой день не есть и не пить, зато к вечеру можно кушать все что угодно, и она грешила обилием сладкой пищи. Это и поспособствовало набору лишнего веса.

Но к счастью, девушке удалось быстро прийти в форму благодаря интервальному голоданию.