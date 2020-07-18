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Никогда не уживутся вместе. 3 астрологических пары, обреченных на расставание назвали астрологи

01:32 18.07.2020 Фото: pxhere.com
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Пары, которым нельзя быть вместе никогда. Астрологи рассказали, какие союзы лучше не образовывать, чтобы не наделать ошибок и не обжечься.

Никогда не уживутся вместе. 3 астрологических пары, обреченных на расставание назвали астрологи
Раки любят семейный уют, сентиментальные и домашние

Астрологи назвали три пары знаков Зодиака, которые настолько разные, что просто не способны выдерживать друг друга. Кому не удается построить отношения, как бы они не старались?

Стрелец и Рак

Раки любят семейный уют, сентиментальные и домашние. Представителям этого знака Зодиака очень сложно понять ветреного любителя веселых компаний и путешествий. Стрельцы и Раки, как два существа из разных галактик, попросту не могут понять друг друга. Найти точки соприкосновения и достичь компромисса даже в самых незначительных вопросах рожденным под этими знаками сложно и практически нереально.

Стрелец и Дева

Все тот же легкий на подъем, ветреный и неугомонный Стрелец не понимает, как можно все постоянно анализировать, просчитывать, взвешивать? Пока Дева производит свои расчеты в попытке найти идеальное решение, Стрелец уже успевает десять раз наломать дров, чем выводят Деву из равновесия. В парах Стрелец-Дева очень скоро появляются отчужденность, недопонимание, обман и разногласия.

Водолей и Весы

На первых порах пара Водолей-Весы кажется вполне гармоничной. Однако глубинные различия в мировоззрении скорее рано, чем поздно приведут к разрыву. Водолей ориентирован на внутрисемейные отношения, на постоянное их улучшение и создание уютного семейного гнездышка. Весы стремятся больше времени отдавать построению внешних связей. Водолей не станет долго терпеть безразличие и ветреность Весов.

Отметим, что иногда между представителями данных знаков Зодиака все же выстраиваются близкие, наполненные любовью и взаимопониманием отношения. Ведь на личность и характер человека накладывают отпечаток не только звезды, но и воспитание.

Источник: today

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